Eternal Strands: Frischer Gameplay-Trailer, erscheint Anfang 2025

Yellow Brick Games hat während der Xbox Showcase auf der Gamescom einen neuen Gameplay-Trailer für ihren Debüt-Titel Eternal Strands vorgestellt.

Der Trailer wird von Mike Laidlaw, Chief Creative Officer und Branchenveteran, kommentiert und gibt einen umfassenden Überblick darüber, was die Spieler in diesem Action-Adventure-Fantasy-Spiel in der Third-Person-Perspektive erwartet, einschließlich eines genaueren Blicks auf die charakteristischen Elementar-Mechaniken, den Expeditions-Loop und die Charaktere des Spiels.

Das Studio nutzte diese Gelegenheit, um zu bestätigen, dass Eternal Strands nach fast fünfjähriger Entwicklungszeit „Anfang 2025“ erscheinen wird.