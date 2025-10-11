Euro Truck Simulator 2: Spannende Einblicke in die Konsolenentwicklung

SCS Software arbeitet mit Hochdruck daran, Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator erstmals auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu bringen.
In einem neuen Entwicklertalk gewährt das Studio exklusive Einblicke in den aktuellen Stand der Arbeiten und erklärt, wie komplex die Umsetzung der beliebten PC-Simulationen auf Konsolen ist. Das Video zeigt mehrere Teammitglieder, die über technische Herausforderungen, Optimierungen und die Fortschritte bei der Anpassung der Spiele an die neue Hardware sprechen.
Laut SCS Software befindet sich das Projekt bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, doch bis zur Veröffentlichung auf den Konsolen sei noch einiges zu tun.
Der Übergang von PC auf Konsole betrifft viele Abteilungen im Unternehmen und stellt das Team vor neue technische und gestalterische Herausforderungen. Ziel ist es, die authentische Spielerfahrung von Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator auch auf Konsolen vollständig zu erhalten und gleichzeitig von der Leistung der neuen Generation zu profitieren.
Die Entwickler betonen, dass sie ihre Community regelmäßig mit weiteren Informationen versorgen werden, während die Arbeiten an der Konsolenumsetzung weiter voranschreiten.
Spieler, die sich auf das Fahren durch Europa oder Nordamerika auf der Konsole freuen, können Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator bereits auf ihre Wunschliste setzen.
Hoffe das kommt zeitnah in 26.
Ich gehe von Frühjahr 26 aus.
Find ich eigentlich ganz gut so truck simulatoren
Hab eigentlich kein großes Interesse an so Simulationsspielen, auf aber auf das hier hab ich irgendwie Lust und freue mich, dass eine Konsolenversion kommt. Stelle ich mir perfekt zum nebenbei Zocken vor, während auf dem second Screen noch was anderes läuft oder man nen Podcast hört oder so.
Die meisten Simulationsspiele schrecken ja schon durch ihre Optik und Aufmachung ab. Die wirken immer alle so billig
Die Truck Spiele auf Konsole sind alle so gammelig. Wird mal Zeit für was ordentliches
Nach 13-14 jahren kommt er endlich auf konsole, das ich das noch erleben darf
Ist jetzt nichts wirklich was für mich solche Spiele.
hab beide aufn PC für Steam bin ja mal gespannt wann es im Jahr 26 kommt und wie es sich auf den Konsolen schlägt…