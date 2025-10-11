Euro Truck Simulator 2: Spannende Einblicke in die Konsolenentwicklung

SCS Software arbeitet mit Hochdruck daran, Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator erstmals auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu bringen.

In einem neuen Entwicklertalk gewährt das Studio exklusive Einblicke in den aktuellen Stand der Arbeiten und erklärt, wie komplex die Umsetzung der beliebten PC-Simulationen auf Konsolen ist. Das Video zeigt mehrere Teammitglieder, die über technische Herausforderungen, Optimierungen und die Fortschritte bei der Anpassung der Spiele an die neue Hardware sprechen.

Laut SCS Software befindet sich das Projekt bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, doch bis zur Veröffentlichung auf den Konsolen sei noch einiges zu tun.

Der Übergang von PC auf Konsole betrifft viele Abteilungen im Unternehmen und stellt das Team vor neue technische und gestalterische Herausforderungen. Ziel ist es, die authentische Spielerfahrung von Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator auch auf Konsolen vollständig zu erhalten und gleichzeitig von der Leistung der neuen Generation zu profitieren.

Die Entwickler betonen, dass sie ihre Community regelmäßig mit weiteren Informationen versorgen werden, während die Arbeiten an der Konsolenumsetzung weiter voranschreiten.

Spieler, die sich auf das Fahren durch Europa oder Nordamerika auf der Konsole freuen, können Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator bereits auf ihre Wunschliste setzen.