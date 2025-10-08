EVERDARK: Undead Apocalypse: Blutiges Action-Horrorspiel im 80er-Stil angekündigt

Image: Pdpartid@games

Everdark: Undead Apocalypse erscheint am 24. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series X|S!

Das unabhängige Entwicklerstudio Dojo System hat den offiziellen Releasetermin von Everdark: Undead Apocalypse bekannt gegeben.

Der rasante First-Person-Shooter erscheint am 24. Oktober 2025 für Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Eine Demo-Version ist bereits auf Steam verfügbar und wird im Rahmen des Steam Fest vom 13. bis 20. Oktober präsentiert. Zusätzlich findet am 13. Oktober um 21:00 Uhr (Pacific Time) ein offizieller Livestream statt.

Everdark: Undead Apocalypse ist inspiriert von den ikonischen Horrorfilmen und B-Movies der 1980er-Jahre und entführt Spieler in eine düstere Stadt, die von Vampiren überrannt wurde. Das Spiel kombiniert klassische Survival-Horror-Elemente mit intensiver Action und schafft so eine beklemmende Atmosphäre, die den Geist des Retro-Horrors mit moderner Shooter-Dynamik vereint.

Spieler schlüpfen in die Rolle eines Überlebenden, der mit Pflöcken, Knoblauch, Kreuzen, Weihwasser sowie einer Vielzahl an Schuss- und Nahkampfwaffen ausgestattet ist. Ziel ist es, sich durch Horden blutrünstiger Gegner zu kämpfen und das Überleben in einer Welt zu sichern, die im Chaos versinkt.

Everdark: Undead Apocalypse bietet ein kompromissloses Spielerlebnis mit düsterer Atmosphäre, packenden Kämpfen und einer dichten, gotischen Spielwelt. Der Titel richtet sich an Fans intensiver FPS-Action, klassischer Horrorästhetik und nervenaufreibender Survival-Erfahrungen, die den Geist vergangener Horror-Ära mit modernem Gameplay vereinen.

