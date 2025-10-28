EVERDARK: Undead Apocalypse: Launch-Trailer zum rasanten Shooter

Nach einem Unfall in der verfluchten Stadt kämpft ihr in EVERDARK: Undead Apocalypse gegen Vampire, rettet Überlebende und deckt ein blutiges Geheimnis auf.

Das unabhängige Entwicklerstudio Dojo System hat EVERDARK: Undead Apocalypse veröffentlicht, einen rasanten Ego-Shooter, der jetzt auf Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar ist.

EVERDARK: Undead Apocalypse ist ein fesselndes Spiel, das klassischen Survival-Horror mit intensiver Action verbindet. Inspiriert von Unreal, Doom und Resident Evil ist es eine Hommage an den Horrorfilm der 80er Jahre, komplett mit Vampiren, Blut und einer gruseligen Atmosphäre, die die Spieler von Anfang bis Ende in Atem hält.

Die Geschichte beginnt, als eine Routinefahrt eine tödliche Wendung nimmt und ihr nach einem Autounfall in der verfluchten Stadt Everdark strandet. Abgeschnitten von der Außenwelt müsst ihr euch durch von Vampiren bevölkerte Straßen kämpfen, anderen Überlebenden helfen und die dunkle Wahrheit hinter dem Albtraum aufdecken, der die Stadt heimsucht.

In 15 handgefertigten Levels stellen sich die Spieler unerbittlichen Feinden und decken mit einem Arsenal an Waffen – von Schusswaffen und Nahkampfwerkzeugen bis hin zu Weihwasser und Holzpflöcken – verborgene Geheimnisse auf.

Mit begrenzter Munition, knappen Ressourcen und klassischen Rätseln bietet Everdark ein brutales und nostalgisches Horrorerlebnis, das den Beginn einer spannenden neuen Saga markiert.