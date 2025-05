EVERSPACE 2: Erweiterung Wrath of the Ancients jetzt spielbar

EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients schließ die Handlung des Spiels mit neuen Orten, Queste und mehr ab.

Das Team von ROCKFISH Games hat EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients, die neue Erweiterung für das Weltraum-Looter-Shooter-RPG, auf Steam, GOG, Xbox und PlayStation für €24,99 veröffentlicht.

Diese Erweiterung schließt die Geschichte von EVERSPACE 2 ab und eröffnet neue erforschbare Sternensysteme mit neuen Quests, Feinden, Ausrüstungsgegenständen und Herausforderungen für Weltraumpiloten rund um den Globus.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des DLCs erhält EVERSPACE 2 ein kostenloses Update mit Qualitätsverbesserungen, Bugfixes und Unterstützung für NVIDIA DLSS 4 mit Multi Frame Generation und AMD FSR 4.

EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients erweitert das Basisspiel um mehr als zehn Stunden neuer Post-Game- und Nebenquest-Handlungsstränge.

Das neue Abenteuer spielt nach den Ereignissen von EVERSPACE 2 und führt die Piloten tief in Sternensysteme, die von den Okkar kontrolliert werden, einer hoch entwickelten Spezies, mit der die Menschheit einen brüchigen Frieden geschlossen hat.

Während Adam und seine Bande von Außenseitern nach dem Ursprung der mysteriösen Schiffe der Antiker suchen, die die menschlichen Kolonien angreifen, kommen Wahrheiten über diese außerirdische Ethnie ans Licht.

Als Teil der neuen Storyline werden die Spieler vier neue erforschbare Sternensysteme erkunden, die jeweils mehrere Orte mit neuen Feinden, Geheimnissen und Rätseln enthalten.

Neue Nebenquests erweitern die in EVERSPACE 2 eingeführten Charaktere und Geschichten und verleihen dem Universum mehr Tiefe.

Ein neues spielbares Okkar-Raumschiff, der Wraith, ermöglicht neue Spieloptionen durch mächtige Fähigkeitskombinationen, erhöhte Schadensmöglichkeiten und eine ultimative Fertigkeit, die das Aussehen und die Spezialfähigkeiten der Schiffe verändert.

Piloten können ihre Schiffe mit legendären Waffen, einer neuen Seltenheitsstufe für Ausrüstungsgegenstände, handwerklich herstellbaren Komponenten und vielem mehr weiter aufrüsten, um es mit der Bedrohung durch die Antiker aufzunehmen.

Michael Schade, CEO und Mitbegründer von ROCKFISH Games., sagte: „Weltraumpiloten können jetzt einsteigen und die spannende Geschichte erleben, die dieses Kapitel der EVERSPACE-Serie abschließt. Von Anfang bis Ende war EVERSPACE 2 ein Projekt, das fast siebeneinhalb Jahre in der Entwicklung war – diese Zeit war gefüllt mit aufregenden Ankündigungen, dem Wachstum einer fantastischen Community und der Zeit, die wir mit einem erstaunlichen Team verbracht haben. Diese Erweiterung verkörpert all das gewonnene Know-how, die gelernten Lektionen und viele der aufregenden Ideen, die während dieser Zeit entwickelt wurden.“

Parallel zur Veröffentlichung von EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients hat ROCKFISH Games eine Galactic Edition veröffentlicht, die EVERSPACE 2 und alle Erweiterungen in einem Paket für Xbox und PlayStation vereint, sowie neue digitale Soundtrack- und Artbook-DLCs für PC, die Musik und Kunstwerke für EVERSPACE 2: Titans und EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients enthalten.

EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients ist vollständig in Englisch und Deutsch vertont und derzeit in dreizehn Sprachen lokalisiert, darunter Englisch, brasilianisches Portugiesisch, Tschechisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch und Spanisch.