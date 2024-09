EVERSPACE 2: Gewaltige Gefahren lauern in den Tiefen des Weltalls

Autor:, in / EVERSPACE 2

Im neuen EVERSPACE 2: Titans DLC warten gewaltige Gefahren in den Tiefen des Weltalls.

ROCKFISH Games veröffentlichte EVERSPACE 2: Titans, den ersten großen DLC für das preisgekrönte Raumschiff-Action-RPG EVERSPACE 2, auf Steam, GOG, Xbox und PlayStation.

Im Rahmen der zwei neuen Handlungsstränge müssen sich die Spieler in EVERSPACE 2: Titans den bisher größten Herausforderungen der Serie stellen und können dabei jede Menge neue Itemsets, legendäre Gegenstände und Verbrauchsmaterialien entdecken. Der DLC ist komplett in Deutsch und Englisch vertont und für 14,99 € erhältlich.

EVERSPACE 2: Titans bringt zwei neue Storylines in die Sternensysteme von Cluster 34, die ungefähr in der Mitte des Spiels stattfinden.

Die Abenteuer rund um den furchterregenden Dreadnought und den mysteriösen Leviathan bringen neue Ausrüstungsgegenstände sowie wiederholbare Erfahrungen ins Spiel, die durch den Abschluss der jeweiligen Geschichte freigeschaltet werden.

Erfahrene Piloten von EVERSPACE 2 haben Knochen dieser uralten Kreaturen auf Planeten und in den Tiefen des Alls bereits entdeckt.

Jetzt müssen sie den Gerüchten über einen lebenden Leviathan nachgehen. Die Redeemer haben jedoch bereits Pläne für diese Kreaturen – Piloten fliegen tief ins Innere der Leviathane, um gegen neue biologische und mechanische Feinde zu kämpfen und diese gigantischen Biester zu retten. Jedes Abenteuer ist dabei einzigartig: Es warten Parasiten, Fallen, Rätsel und neue Ressourcen, während die Spieler das prozedural generierte Innere eines Leviathans erkunden.

Die Folgen des Okkar-Kolonialkriegs haben tiefe Spuren in Cluster 34 hinterlassen. Die Dreadnought Minokawa wurde auf dem Weg zur Stilllegung gekapert, denn ein so mächtiges Kriegsschiff kann die Machtverhältnisse zu Gunsten desjenigen wenden, der es besitzt. Diese titanische Bedrohung muss verfolgt und besiegt werden, daher sollten sich alle Weltraumpiloten auf die bisher größten Schlachten der EVERSPACE-Serie einstellen. Die gigantischen, mehrstufigen Bosskämpfe werden die Fähigkeiten und Schiffsausrüstung der Wagemutigen an ihre Grenzen bringen.

„Unser erster Story-DLC Titans gibt Weltraumpiloten einen kleinen Vorgeschmack auf zukünftige Inhalte. Wir loten die Grenzen des Möglichen in unserem Weltraum-Shooter-RPG mit gewaltigen Begegnungen wie Dreadnought und Leviathan aus, die die Zukunft der EVERSPACE-Serie beeinflussen werden“, so Michael Schade, CEO und Mitgründer von ROCKFISH Games. „Das gesamte Team freut sich darauf, diese Erkenntnisse für die Entwicklung unserer nächsten, wesentlich größeren Erweiterung zu nutzen.”

Das Team von ROCKFISH Games hat außerdem ein Update für EVERSPACE 2 veröffentlicht, das AMD FSR 3.1.0 in EVERSPACE 2 ermöglicht, sowie eine Migration auf die Unreal Engine 5.4 und Optimierungen der Leistung für PC und Konsolen. Die vollständige Liste der Patchnotizen gibt es auf Steam und der EVERSPACE-Website.

Den EVERSPACE 2: Titans Launch Trailer gibt es hier: