EVERSPACE 2: Millionenschwere Förderung für nächstes Spiel

Das unabhängige Hamburger Studio ROCKFISH Games erhält vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt eine Förderung in Höhe von 8 Millionen Euro für die Entwicklung des nächsten Teils seiner gefeierten EVERSPACE-Reihe.
Diese Fördersumme ist derzeit die höchste, die jemals aus diesem Fonds an einen deutschen Videospielentwickler vergeben wurde. Sie wird über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgezahlt und ermöglicht mehrere neue Arbeitsstellen im Studio.
„Wir könnten über diese Förderung durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt nicht glücklicher sein. Seit mehr als zehn Jahren gehörte ROCKFISH Games zu den führenden Videospielstudios des Landes und beweist, dass Teamarbeit, fundiertes technisches Know-how und innovatives Design preisgekrönte Spiele ‘Made in Germany’ hervorbringen können“, so Michael Schade, CEO und Mitgründer von ROCKFISH Games.
„Die kontinuierlichen Investitionen in die Videospielbranche zeigen, dass Deutschland seinen Platz als eines der führenden Länder in der Videospielentwicklung einnehmen möchte. Durch die Unterstützung dieser kreativen Branche demonstriert Deutschland nicht nur seine technische und künstlerische Stärke, sondern fördert auch Wachstum in den Bereichen Programmierung, Design, visuelle Effekte, Musik, Kunst, Storytelling und vielen anderen Disziplinen, die zur Entwicklung von Spielen beitragen. Da rund 85% unserer Einnahmen aus dem Ausland stammen und wir als vollständig unabhängiges Self-Publishing-Studio alle Gewinne von ROCKFISH Games hier versteuern, ist diese Förderung auch für die deutschen Steuerzahler ein gutes Geschäft.“
EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients wurde teilweise durch das deutsche Förderprogramm finanziert und erweiterte das Universum von EVERSPACE 2 um vier neue Sternensysteme, ein neues Spielerschiff und eine Post-Game-Story. Mehr als 25 deutsche Entwickler, Künstler und Programmierer arbeiteten an diesem Projekt.
Mit Hilfe von Crowdfunding gelang es ROCKFISH Games 2015 eine Community aufzubauen und erzielte mit dem ersten Teil der EVERSPACE-Reihe einen Überraschungshit mit mehr als 2,4 Millionen verkauften Einheiten der Serie auf PC und Konsolen.
Die Weltraumspielserie ist vor allem für ihr reaktionsschnelles Gameplay, ihre weitläufige Science-Fiction-Kulisse und ihr tiefgründiges Systemdesign bekannt. EVERSPACE 2 wurde beim Deutschen Computerspielpreis 2024 als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet.
„EVERSPACE hat sich zu einer Franchise entwickelt, die für unser Team und die weltweite Community der Weltraumspiel-Fans von großer Bedeutung ist. Mit großer Freude bestätigen wir daher, dass auch unser nächstes Projekt die Spieler erneut in dieses Universum entführen wird“, so Schade weiter.
„Dank dieser beträchtlichen staatlichen Förderung können wir nicht nur unsere Ambitionen für den nächsten EVERSPACE-Titel erheblich ausweiten und in völlig neue Spielerlebnisse investieren, die wir bereits in einem Prototyp getestet haben, sondern auch unser Team vergrößern, um unseren Fans das bestmögliche Weltraum-Action-Erlebnis zu bieten.“
Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gewährt Zuschüsse von bis zu 50 Prozent für die Produktion von Videospielen und die Entwicklung von Prototypen.
Je nach Projektumfang und Bewertung beginnt die Förderung in der Regel bei 300.000 Euro und wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss von bis zu 50% der förderfähigen Projektkosten gewährt, wobei die Obergrenze bei 8 Millionen Euro pro Projekt für Unternehmen mit Sitz, Betriebsstätte oder Zweigniederlassung in Deutschland liegt.
In den letzten Jahren wurde das Gesamtbudget des Programms von 88 Millionen Euro auf über 120 Millionen Euro pro Jahr erhöht, um die Rolle Deutschlands als führender Standort für die Entwicklung von Videospielen weiter zu stärken.
„Trotz weltweit rekordverdächtiger Gewinne stand die Videospielbranche in den letzten Jahren vor großen Herausforderungen, was zur Schließung vieler Studios auf der ganzen Welt und auch in Deutschland führte. Für unabhängige Entwickler wie ROCKFISH Games ist diese Unterstützung eine wichtige Grundlage für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit gegenüber kostengünstigeren Regionen und langfristige Stabilität“, so Schade.
„Dank unserer Unabhängigkeit haben wir die kreative Kontrolle behalten und konnten schnell auf das Feedback des Teams und unserer Spieler reagieren, was für die Entwicklung der EVERSPACE-Reihe von zentraler Bedeutung war. Mit der Unterstützung dieser neuen Förderung können wir uns weiterhin auf das konzentrieren, was wir am besten können: großartige Spiele für ein engagiertes Nischenpublikum entwickeln.“
ROCKFISH Games hat bereits zuvor Fördermittel aus diesem Programm für EVERSPACE 2: Titans und EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients erhalten. 2025 wurden zudem 521.005 € für die Entwicklung eines Prototyps bereitgestellt.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe Everspace 2 gekauft und schon 0 Stunden investiert
Kann ich Dir nur empfehlen. Ist ein wirklich coole Spiel.
Ich hatte mir damals auch den EA gekauft, habe aber auch darauf gewartet bis die Deutsche Syncro kam und es hat sich gelohnt.
Habe Everspace 2 im Gamepass gezockt und nach 50 – 60 Std. abgebrochen. Immer die gleiche Leier.😭
… Ja, schlimm wenn ein Spiel „nur 50-60 Stunden“ spaß macht 🤣
Schrecklich😅🤣
Das eigentlich Schlimme ist der Spielabbruch. Das Spiel war super, nur falls das irgendwie missverständlich rüberkam.
Alter Falter, 8 Mio ist wirklich mal viel aus einem öffentlichen Gelder-Topf für irgendwas abseits von Infrastruktur.
Bin ich glücklich, dass 8 Mio „meiner“ Steuergelder für das Spiel verwendet werden? Ich bin noch unschlüssig…
Für was denn sonst? Etwa Bildung? Komm hör auf, wir wollen doch nicht das die Leute intelligent werden und feststellen das es etwas krankt in diesem Land. Man sieht es schon daran das die blauen leider immer stärker werden…also meine nicht damit die Psler… Aber wat will man machen. Auf der einen Seite, schön dass man etwas investiert, auf der anderen Seite sollten Studios sich durch überzeugende Spiele auf dem Markt alleine behaupten können.
naja 8 Millionen.
Wo würden diese 8 Millionen sonst hin wandern.
Sehr wahrscheinlich irgendwohin wo wir eh nie was von haben werden….
Kann sogar passieren das wir irgendwie noch weiter drauf zahlen…
Wer jetzt hier mit Bildung und co anfängt…
Hier werden wenigsten ein Paar Arbeitsplätze sub finanziert.
Wie viele Milliarden werden einfach verbrannt…
In Everspace 1 kam ich nie rein, aber Everspace 2 ist herausragend gewesen.
Mit Chorus wohl das beste Spiel seiner Art.
Glückwunsch an die Entwickler!
Noch nie gespielt, aber freut mich, wenn auch Games aus unseren landen erfolgreich sind!
Everspace 2 war super. Hat mir richtig gut gefallen.