EVERSPACE 2: Millionenschwere Förderung für nächstes Spiel

Das unabhängige Studio ROCKFISH Games mit Sitz in Hamburg erhält von der deutschen Regierung eine Rekordförderung in Höhe von mehreren Millionen Euro für die Entwicklung eines neuen Titels der EVERSPACE-Reihe.

Das unabhängige Hamburger Studio ROCKFISH Games erhält vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt eine Förderung in Höhe von 8 Millionen Euro für die Entwicklung des nächsten Teils seiner gefeierten EVERSPACE-Reihe.

Diese Fördersumme ist derzeit die höchste, die jemals aus diesem Fonds an einen deutschen Videospielentwickler vergeben wurde. Sie wird über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgezahlt und ermöglicht mehrere neue Arbeitsstellen im Studio.

„Wir könnten über diese Förderung durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt nicht glücklicher sein. Seit mehr als zehn Jahren gehörte ROCKFISH Games zu den führenden Videospielstudios des Landes und beweist, dass Teamarbeit, fundiertes technisches Know-how und innovatives Design preisgekrönte Spiele ‘Made in Germany’ hervorbringen können“, so Michael Schade, CEO und Mitgründer von ROCKFISH Games.

„Die kontinuierlichen Investitionen in die Videospielbranche zeigen, dass Deutschland seinen Platz als eines der führenden Länder in der Videospielentwicklung einnehmen möchte. Durch die Unterstützung dieser kreativen Branche demonstriert Deutschland nicht nur seine technische und künstlerische Stärke, sondern fördert auch Wachstum in den Bereichen Programmierung, Design, visuelle Effekte, Musik, Kunst, Storytelling und vielen anderen Disziplinen, die zur Entwicklung von Spielen beitragen. Da rund 85% unserer Einnahmen aus dem Ausland stammen und wir als vollständig unabhängiges Self-Publishing-Studio alle Gewinne von ROCKFISH Games hier versteuern, ist diese Förderung auch für die deutschen Steuerzahler ein gutes Geschäft.“

EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients wurde teilweise durch das deutsche Förderprogramm finanziert und erweiterte das Universum von EVERSPACE 2 um vier neue Sternensysteme, ein neues Spielerschiff und eine Post-Game-Story. Mehr als 25 deutsche Entwickler, Künstler und Programmierer arbeiteten an diesem Projekt.

Mit Hilfe von Crowdfunding gelang es ROCKFISH Games 2015 eine Community aufzubauen und erzielte mit dem ersten Teil der EVERSPACE-Reihe einen Überraschungshit mit mehr als 2,4 Millionen verkauften Einheiten der Serie auf PC und Konsolen.

Die Weltraumspielserie ist vor allem für ihr reaktionsschnelles Gameplay, ihre weitläufige Science-Fiction-Kulisse und ihr tiefgründiges Systemdesign bekannt. EVERSPACE 2 wurde beim Deutschen Computerspielpreis 2024 als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet.

„EVERSPACE hat sich zu einer Franchise entwickelt, die für unser Team und die weltweite Community der Weltraumspiel-Fans von großer Bedeutung ist. Mit großer Freude bestätigen wir daher, dass auch unser nächstes Projekt die Spieler erneut in dieses Universum entführen wird“, so Schade weiter. „Dank dieser beträchtlichen staatlichen Förderung können wir nicht nur unsere Ambitionen für den nächsten EVERSPACE-Titel erheblich ausweiten und in völlig neue Spielerlebnisse investieren, die wir bereits in einem Prototyp getestet haben, sondern auch unser Team vergrößern, um unseren Fans das bestmögliche Weltraum-Action-Erlebnis zu bieten.“

Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gewährt Zuschüsse von bis zu 50 Prozent für die Produktion von Videospielen und die Entwicklung von Prototypen.

Je nach Projektumfang und Bewertung beginnt die Förderung in der Regel bei 300.000 Euro und wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss von bis zu 50% der förderfähigen Projektkosten gewährt, wobei die Obergrenze bei 8 Millionen Euro pro Projekt für Unternehmen mit Sitz, Betriebsstätte oder Zweigniederlassung in Deutschland liegt.

In den letzten Jahren wurde das Gesamtbudget des Programms von 88 Millionen Euro auf über 120 Millionen Euro pro Jahr erhöht, um die Rolle Deutschlands als führender Standort für die Entwicklung von Videospielen weiter zu stärken.

„Trotz weltweit rekordverdächtiger Gewinne stand die Videospielbranche in den letzten Jahren vor großen Herausforderungen, was zur Schließung vieler Studios auf der ganzen Welt und auch in Deutschland führte. Für unabhängige Entwickler wie ROCKFISH Games ist diese Unterstützung eine wichtige Grundlage für Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit gegenüber kostengünstigeren Regionen und langfristige Stabilität“, so Schade. „Dank unserer Unabhängigkeit haben wir die kreative Kontrolle behalten und konnten schnell auf das Feedback des Teams und unserer Spieler reagieren, was für die Entwicklung der EVERSPACE-Reihe von zentraler Bedeutung war. Mit der Unterstützung dieser neuen Förderung können wir uns weiterhin auf das konzentrieren, was wir am besten können: großartige Spiele für ein engagiertes Nischenpublikum entwickeln.“

ROCKFISH Games hat bereits zuvor Fördermittel aus diesem Programm für EVERSPACE 2: Titans und EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients erhalten. 2025 wurden zudem 521.005 € für die Entwicklung eines Prototyps bereitgestellt.