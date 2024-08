EVERSPACE 2: Titans DLC fügt neue Handlungsstränge ein

EVERSPACE 2: Titans, der erste große DLC für das Weltraum-Action-Rollenspiel EVERSPACE 2, wurde enthüllt. Titans wird am 16. September 2024 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht.

Einen ersten Eindruck vom DLC erhält die Öffentlichkeit auf der gamescom in der Indie Arena Booth, Halle 10.2. Die Ankündigung folgt auf den Gewinn des Deutschen Computerspielpreises 2024 in der Kategorie „Bestes Deutsches Spiel“ für EVERSPACE 2, die höchste Auszeichnung für in Deutschland entwickelte Videospiele.

Schaut euch den Ankündigungstrailer zu EVERSPACE 2: Titans an:

EVERSPACE 2: Titans führt zwei neue Handlungsstränge ein, die Piloten im Verlauf von EVERSPACE 2 erleben können – Dreadnought und Leviathan. Diese Abenteuer bieten einzigartige, wiederholbare Erlebnisse mit zwei der größten Begegnungen, die die EVERSPACE-Serie bisher zu bieten hat.

In Dreadnought berichten Überlebende von Outlaw-Überfällen von einem Schiff, das anders ist als alles, was sie bisher gesehen haben. Schliesst euch einer Gruppe von Freiberuflern an, die angeheuert wurden, um diese titanische Bedrohung aufzuspüren und zu besiegen, und bereitet euch auf die bisher größten Schlachten in der EVERSPACE-Serie vor. Testet eure Fähigkeiten und Schiffsausrüstung in gigantischen, mehrstufigen Bosskämpfen, die die Piloten an ihre Grenzen bringen und massive Belohnungen bieten.

In Leviathan haben sich unter den Glücksrittern von Cluster 34 Gerüchte über Sichtungen der legendären Kreatur verbreitet. Wagt euch tief in den Khaït-Nebel vor, um die Wahrheit über diese gewaltigen Kreaturen zu erfahren. Nicht alles, was verschluckt wird, ist verloren – tief im Inneren dieser Bestien sollen Schätze verborgen liegen. Entdeckt neue Feinde, Fallen, Rätsel und Ressourcen, während ihr die prozedural generierten Eingeweide dieser raumfahrenden Kreaturen erkundet – keine ist wie die andere!

„Titans bringt eine ganz neue Dimension des Spektakels in EVERSPACE 2, mit neuen Herausforderungen und einigen sehr aufregenden neuen Beutestücken. Mit der Leistung von Unreal Engine 5 erweitert das Team ständig die Grenzen des Möglichen in unserer preisgekrönten Spielwelt und schafft so Erlebnisse, die Raumfahrtfans auf der ganzen Welt begeistern werden“, sagte Michael Schade, CEO und Mitbegründer von ROCKFISH Games. “Wir freuen uns sehr, dass Piloten auf der ganzen Welt diesen DLC nächsten Monat in die Hände bekommen werden, und noch mehr freuen wir uns auf eine zweite, noch größere Erweiterung, die wir für 2025 planen.“

Zusätzlich zu neuen Handlungssträngen bietet EVERSPACE 2: Titans neue Gegenstandssets, legendäre Gegenstände, Katalysatoren, Verbrauchsmaterialien und vieles mehr, das es zu entdecken gilt, während die Piloten um ihr Leben kämpfen. Der DLC wird für 14,99 € erhältlich sein.

ROCKFISH Games bringt heute außerdem das EVERSPACE 2 Supporter Pack auf GOG, Xbox Series X|S und PlayStation 5 auf den Markt und bietet Superfans eine Auswahl an kosmetischen Schiffsoptionen für 9,99 €. Das Supporter Pack wurde bereits im April auf Steam veröffentlicht und bietet neue Schiffs-Skins, Aufkleber und Anpassungseffekte für Spielerschiffe.