Weltraumpiloten aufgepasst! EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients startet im Mai ins All.

ROCKFISH Games bestätigt das Veröffentlichungsdatum für die neue Erweiterung von EVERSPACE 2, dem preisgekrönten Looter-Shooter des unabhängigen Hamburger Studios.

EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients setzt die Geschichte von EVERSPACE 2 fort und führt Weltraumpiloten zu neuen Sternensystemen mit neuen Herausforderungen und noch unbekannten Feinden. Die Erweiterung wird am 12. Mai 2025 auf Steam, GOG, Xbox und PlayStation mit englischer und deutscher Sprachausgabe für 29,99 € erhältlich sein.

Hier geht’s zum EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients Release Date-Trailer:

EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients bringt neue Post-Game- und Nebenquest-Stories ins Cluster 34. Spieler können vier neue Sternensysteme mit neuen Feinden, Geheimnissen und Rätseln erforschen. Außerdem wird es ein neues Spielerschiff geben, dessen mächtige Fähigkeiten-Kombos einen komplett neuen Spielstil ermöglichen.

„Weltraumpiloten müssen sich nur noch wenige Wochen gedulden, bis sie dieses neue, spannende Kapitel der EVERSPACE-Saga erleben können. Die umfangreiche Erweiterung bündelt vieles von dem, was sich unsere Community gewünscht hat: neue Orte zum Erkunden, mehr Feinde zum Bekämpfen, ein zusätzliches Raumschiff und noch mehr Ausrüstung“, so Michael Schade, CEO und Mitgründer von ROCKFISH Games. „Das Team hat für Wrath of the Ancients alle Register gezogen und atemberaubende neue Inhalte für Spieler rund um den Globus geschaffen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was unsere Fans davon halten.“ EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients und EVERSPACE 2: Titans wurden durch eine Teilfinanzierung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimapolitik ermöglicht. „Die deutsche Videospielindustrie ist nach wie vor stark und wird durch großzügige Zuschüsse der deutschen Regierung unterstützt, um bessere Wettbewerbsbedingungen im Vergleich zu anderen Ländern zu schaffen, die seit Jahrzehnten Steuererleichterungen gewähren“, so Schade. „Diese Zuschüsse tragen zur Schaffung von Arbeitsplätzen bei und finanzieren kreative Projekte, die deutsche Technologie und Expertise in vielen unterschiedlichen Spielgenres zur Schau stellen. Ich hoffe, dass Programme wie dieses weitergeführt werden, damit vor allem kleine und mittlere Studios im ganzen Land unabhängig bleiben können. Diese Unterstützung ist angesichts des anhaltenden Mangels an Geldgebern aus der Industrie für neue Projekte noch wichtiger geworden.“

Gleichzeitig zur Veröffentlichung von EVERSPACE 2: Wrath of the Ancients wird der offizielle Soundtrack und das Artbook als DLCs für PC erscheinen, die Musik und Illustrationen seit der Veröffentlichung des Basisspiels enthalten. Darüber hinaus erscheint eine Galactic Edition, die EVERSPACE 2 und alle Erweiterungen auf Xbox und PlayStation in einem Paket bündelt.