Everwild: Bilder aus dem eingestellten Spiel

Unter den Opfern der vielen Entlassungen in diesem Jahr bei Microsoft traf es auch das von Rare entwickelte Spiel Everwild. In seinen verschiedenen Formen und Stadien war es mehr als ein Jahrzehnt in der Entwicklung, ehe im Sommer das Aus kam.
Jetzt gibt es neue Bilder aus dem eingestellten Everwild. Sie stammen von der Website eines Künstlers, der am Spiel mitwirkte, wie MP1st berichtet.
Die Bilder zeigen eine Version kurz vor dessen Einstellung. So sind Interface-Screenshots zu sehen, ein idyllischer Wald sowie eine Spielfigur vor einem Tempel und einem Kreis aus Stein am Boden.
Zu sehen sind die Bilder in der Quelle.
Wenn das sowas wie Pokemon geworden wäre, sicher grossartig! Aber nun ists ohnehin zu spät.
Wäre zwar cool gewesen so ein VIVA Pinata Pokemon Mix aber ernsthaft, die Zielgruppe ist auf der Xbox sehr gering und wenn sie das ganze Game 2021 nochmal von vorne angefangen haben ist es kein Wunder das man die Reißleine zieht.
War für mich ein entscheidender Faktor u.a., dass ich mir damals die series X geholt habe…
Everwild war für mich auch ganz oben mit dabei auf meiner persönlichen Wishlist. Echt, schade.
Sieht jetzt nicht wirklich besonders aus, eher 0815 Fantasy bis auf dem ersten Bild, da kann ich verstehen, warum MS irgendwann denn Stecker zog.
Also die Screenshots hauen mich nicht um. Aber das Gameplay hätte natürlich ganz geil sein können.
Ich verstehe nicht, wieso sie das neue Spiel von „Rare“, eingestellt haben. Schliesslich haben sie mit „Sea of Thievs“, eine echte Gelddruckmaschine entwickelt.
Naja, viel zu sehen gab es da jetzt nicht …
Schade
Bis heute weiß ich nicht, was dieses Game überhaupt werden sollte und die Bilder bringen auch nicht mehr Licht ins Dunkel (und sehen eher nach einem Indie-Projekt aus).
Hm