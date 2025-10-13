Everwild: Bilder aus dem eingestellten Spiel

Bilder zeigen jetzt, wie Everwild ausgesehen hat, bevor das Spiel bei Rare eingestellt wurde.

Unter den Opfern der vielen Entlassungen in diesem Jahr bei Microsoft traf es auch das von Rare entwickelte Spiel Everwild. In seinen verschiedenen Formen und Stadien war es mehr als ein Jahrzehnt in der Entwicklung, ehe im Sommer das Aus kam.

Jetzt gibt es neue Bilder aus dem eingestellten Everwild. Sie stammen von der Website eines Künstlers, der am Spiel mitwirkte, wie MP1st berichtet.

Die Bilder zeigen eine Version kurz vor dessen Einstellung. So sind Interface-Screenshots zu sehen, ein idyllischer Wald sowie eine Spielfigur vor einem Tempel und einem Kreis aus Stein am Boden.

Zu sehen sind die Bilder in der Quelle.