Everwild: Bilder aus dem eingestellten Spiel

Image: RARE

Bilder zeigen jetzt, wie Everwild ausgesehen hat, bevor das Spiel bei Rare eingestellt wurde.

Unter den Opfern der vielen Entlassungen in diesem Jahr bei Microsoft traf es auch das von Rare entwickelte Spiel Everwild. In seinen verschiedenen Formen und Stadien war es mehr als ein Jahrzehnt in der Entwicklung, ehe im Sommer das Aus kam.

Jetzt gibt es neue Bilder aus dem eingestellten Everwild. Sie stammen von der Website eines Künstlers, der am Spiel mitwirkte, wie MP1st berichtet.

Die Bilder zeigen eine Version kurz vor dessen Einstellung. So sind Interface-Screenshots zu sehen, ein idyllischer Wald sowie eine Spielfigur vor einem Tempel und einem Kreis aus Stein am Boden.

Zu sehen sind die Bilder in der Quelle.

Quelle
  1. Hattori Hanzo 26680 XP Nasenbohrer Level 3 | 13.10.2025 - 17:00 Uhr

    Wenn das sowas wie Pokemon geworden wäre, sicher grossartig! Aber nun ists ohnehin zu spät.

    0
  2. de Maja 302835 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.10.2025 - 17:09 Uhr

    Wäre zwar cool gewesen so ein VIVA Pinata Pokemon Mix aber ernsthaft, die Zielgruppe ist auf der Xbox sehr gering und wenn sie das ganze Game 2021 nochmal von vorne angefangen haben ist es kein Wunder das man die Reißleine zieht.

    0
  4. Hey Iceman 823225 XP Xboxdynasty All Star Gold | 13.10.2025 - 17:45 Uhr

    Sieht jetzt nicht wirklich besonders aus, eher 0815 Fantasy bis auf dem ersten Bild, da kann ich verstehen, warum MS irgendwann denn Stecker zog.

    1
  5. Tobi-Wan-Kenobi 152655 XP God-at-Arms Silber | 13.10.2025 - 18:28 Uhr

    Also die Screenshots hauen mich nicht um. Aber das Gameplay hätte natürlich ganz geil sein können.

    0
  6. Davki90 6500 XP Beginner Level 3 | 13.10.2025 - 19:19 Uhr

    Ich verstehe nicht, wieso sie das neue Spiel von „Rare“, eingestellt haben. Schliesslich haben sie mit „Sea of Thievs“, eine echte Gelddruckmaschine entwickelt.

    0
  9. AnCaptain4u 231875 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.10.2025 - 21:01 Uhr

    Bis heute weiß ich nicht, was dieses Game überhaupt werden sollte und die Bilder bringen auch nicht mehr Licht ins Dunkel (und sehen eher nach einem Indie-Projekt aus).
    Hm

    0

