Everwild: Kleines Lebenszeichen von RARE

Während der Feiertage hat RARE einen Beitrag veröffentlicht, um allen Fans und Anhängern schöne Weihnachten zu wünschen. Dabei gab es auch ein kleines Lebenszeichen zu Everwild auf der „virtuellen Postkarte“ zu sehen:

Happy holidays, whoever's seeing this! Hope you're closing the year out in style and, as it's the day of fine gifts and finer food, here's our offering – a delicious png for you to enjoy! Right, we're off to eat a Patagotitan's hypothesised weight in sweets. 'Til 2025! pic.twitter.com/v52MEJ58x6

— Rare Ltd. (@RareLtd) December 25, 2024