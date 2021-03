Everwild: Sowas hat die Welt noch nicht gesehen

Neben dem fortlaufenden Service am Piratenspiel Sea of Thieves arbeitet man bei Rare auch an Everwild.

Everwild wird als malerisches Abenteuer beschrieben, in dem Magie und die Natur eine wichtige Rolle spielen.

Was genau Everwild letztendlich wird, dass muss der Entwickler noch zeigen. Dem Lead Designer James Blackham nach sei Everwild aber etwas, was die Welt nicht hat und noch nie gesehen habe. Ja, etwas Einzigartiges braue sich da bei Rare zusammen, so der Entwickler in einem Beitrag auf LinkedIn.