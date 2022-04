Evil Dead: The Game: Erscheint in Deutschland ungeschnitten mit USK-18-Freigabe

Das Horrorspiel Evil Dead: The Game erscheint in Deutschland ungeschnitten mit einer USK-18-Freigabe.

Deutsche Spieler können ohne Probleme zur deutschen Version des Spiels Evil Dead: The Game greifen.

Wie GamesWirtschaft berichtet, erhielt das Koop- und PVP-Multiplayer-Actionspiel die Einstufung „keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG“ oder auch USK-18.

In dem von Saber Interactive entwickelten Spiel, bei dem man in die Rollen bekannter Charaktere wie Ash Williams und Co. schlüpft, soll es gegenüber der internationalen Fassung keine Unterschiede geben.

Evil Dead: The Game erscheint für Xbox Series X|S und Xbox One am 13. Mai 2022.

Evil Dead: The Game Vorbestellung