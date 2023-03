Evil Dead: The Game: Game of the Year Edition erscheint im April

Das Horrorspiel Evil Dead: The Game wird im April auch als Game of the Year Edition erhältlich sein.

Saber Interactive kündigt die Game of the Year Edition für Evil Dead: The Game an.

Die neue Sammlung für das Horrorspiel wird am 26. April 2023 für Xbox, PlayStation und PC erscheinen und die Inhalte aus sechs DLC-Paketen zu einem vergünstigen Preis enthalten.

Die Game of the Year Edition ist im Microsoft Store derzeit ohne einen Preis gelistet, umfasst laut Beschreibung aber diese Inhalte:

Überlebende: David, Mia, der Schmied, Ruby und Brock

Dämon: Intrigant – Mit dem berüchtigten Baal als Dämonenboss

Ash-Outfit S-Mart-Uniform

Ash-Outfit Edler Ritter

Alternatives Ash-Outfit Savini

Ash Williams‘ College-Outfit

Ash Williams‘ Jäger-Outfit

Ash-Outfit S-Mart Halloween

Ash: Söldner-Outfit

Ash-Outfit „Partylöwe“

Ash-Outfit Ashy Slashy

Amandas Outfit „Die Pflicht ruft“

Annie Knowbys Entdecker-Outfit

Cheryl Williams‘ Browntown-Outfit

Ed Getleys Entdecker-Outfit

Kostümpaket „Vergoldete Kleidung“ für die Nekromanten-Dämonenarmee

Schottisches Outfit für Henry den Roten

Henry der Rote: Outfit „Roter Pikenträger“

Henry der Rote: Cosplay-Outfit „Berserker“

Kellys Outfit „Geißel des Bösen“

Lord Arthurs Kampf-Outfit

Lord Arthur: Outfit „Rechtmäßiger König“

Mias Dämonenkiller-Outfit