Evil Dead: The Game: Hail to the King-Update veröffentlicht

Evil Dead: Das neue „Hail to the King“-Update des Spiels, inspiriert von MGMs Army of Darkness, ist erhältlich.

Das neueste Update von Evil Dead: The Game, das ab sofort für Konsolen und PC erhältlich ist, enthält eine Reihe neuer Inhalte, die sich an MGMs Army of Darkness orientieren, angefangen mit dem „Evil Dead: The Game – Hail to the King Bundle“.

Dieser neue Premium-DLC, der für Season Pass-Besitzer oder als Einzelkauf für 9,99 € erhältlich ist, führt den neuesten Survivor-Charakter von Evil Dead: The Game ein – den knallharten Blacksmith – sowie fünf Bonus-Outfits für Ash, Henry the Red und Lord Arthur, einschließlich eines speziellen Ash-Halloween-Outfits.

Der Schmied ist ein hybrider Unterstützungsheld mit einigen Kriegereigenschaften, der alle Nahkampfwaffen beherrscht, aber keine Fernkampfwaffen einsetzen kann. Mit seiner besonderen Fähigkeit können Spieler aus Schrott, den sie auf dem Schlachtfeld gesammelt haben, zufällige Waffen für das gesamte Team herstellen – je mehr Schrott gesammelt wird, desto größer ist die Chance, einen Gegenstand mit höherer Seltenheit herzustellen.

Mit dem Evil Dead: The Game’s Hail to the King Update gibt es heute außerdem neue Inhalte für alle Spieler. Erlebt noch mehr Koop-PvP|PvE-Multiplayer-Action mit zwei neuen Waffen: der Schnellfeuer-Armbrust als Fernkampfwaffe und dem Viertelstab als Nahkampfwaffe. Eine neue Einzelspieler-Nebenmission ist jetzt ebenfalls für alle Spieler verfügbar. Die Hexe von Kandar hat auf der Burg Kandar einen Riss in Zeit und Raum geöffnet, und als wäre es nicht schon Herausforderung genug, die Horden des Hades abzuwehren, muss Henry der Rote sie mit dem Schwert töten und das gesamte Universum retten.

Inspiriert von dem kultigen Horror, dem Humor und der Action der Evil Dead-Reihe, bringt Evil Dead: The Game die größten Namen der Serie in einem pulsierenden Kampf gegen die Mächte der Finsternis zusammen. Arbeite in einem Team von vier Überlebenden, um den Deadites in den Hintern zu treten und den abscheulichen Kandarianischen Dämon zu verbannen – oder werde selbst zum Dämon und nutze seine Kräfte der Besessenheit, um die guten Jungs zu stoppen und ihre Seelen zu verschlingen! Wähle deinen Trupp mit beliebten Charakteren aus allen Epochen der Serie und kämpfe mit einer Vielzahl von Waffen, um die Nacht im Mehrspielermodus und in Bonus-Einzelspielermissionen zu überleben.