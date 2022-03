Evil Dead: The Game: Kandarian Demon Gameplay Trailer veröffentlicht

Evil Dead: The Game präsentiert euch heute einen neuen Kandarian Demon Gameplay Trailer. Der kandarische Dämon verfügt über furchterregende Besessenheit und eine Armee der Finsternis, vor der man sich fürchten muss.

Macht selbst Jagd auf Überlebende, übernehmt ihre Körper, stellt dämonische Fallen auf oder befiehlt gefräßigen Deadites, die die Drecksarbeit für euch erledigen:

Inspiriert durch den kultigen Horror, den Humor und die Action der „Evil Dead“-Franchise, bringt Evil Dead: The Game die größten Charaktere der Serie in einem pulsierenden Kampf gegen die Mächte der Finsternis zusammen. Arbeitet als Team von vier Überlebenden, darunter Ash Williams, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Scotty, Lord Arthur und andere, um den Deadites in den Hintern zu treten und den abscheulichen kandarischen Dämon zu verbannen.

Oder werdet selbst zum Dämon und nutzt eure Kräfte der Besessenheit, um die Guten zu stoppen und ihre Seelen zu verschlingen! Kämpft mit mehr als 25 knallharten Waffen und einer Vielzahl von Skill-Trees im Multiplayer und in Bonus-Einzelspieler-Missionen, um die Nacht zu überleben.

Evil Dead: The Game Vorbestellung

Evil Dead: The Game kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint am 13. Mai 2022 für PC über den Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One. Wer eine beliebige Version des Spiels vorbestellt, erhält zwei Bonus-Ash-Outfits: das Ash-Williams-S-Mart-Angestellten-Outfit und das Ash-Williams-Gallant-Ritter-Outfit. Die Deluxe Edition des Spiels enthält den Season Pass 1, der vier kommende DLC-Packs enthält. Evil Dead: The Game wurde auch für eine zukünftige Veröffentlichung auf Nintendo Switch angekündigt.