Evil Dead: The Game: Sieben Minuten Koop-Gameplay mit Ash

Mit seinen Freunden bekämpft Ash in einem neuen Gameplay-Video zu Evil Dead: The Game die Finsternis.

Ash Williams (Haushaltswaren) nimmt im Mai wieder Flinte und Kettensäge in die Hand, um in Evil Dead: The Game gegen die Untoten zu kämpfen.

Doch nicht nur die Steuerung des kultigen Hauptcharakters aus den Evil Dead-Filmen könnt ihr im Koop- und PVP-Multiplayer-Actionspiel übernehmen. Auch viele weitere bekannte Figuren, wie etwa Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell und mehr sind anwählbar.

Evil Dead: The Game Vorbestellung

Ein kommentiertes Video von Game Informer zeigt euch heute rund 7 Minuten kooperatives Gameplay und gewährt euch frische Eindrücke aus Evil Dead: The Game, das ab dem 13. Mai für Xbox Series X|S und Xbox One erscheint.