Evil Dead: The Game: Um diese Uhrzeit beginnt die blutige Action, Q&A-Video veröffentlicht

Erfahrt bei uns, um wie viel Uhr ihr Evil Dead: The Game auf der Xbox starten könnt und schaut euch ein Q&A-Video mit Gameplay an.

Am Freitag, den 13. Mai 2022 schmeißt Ash Williams seine Kettensäge an und macht sich mit seinen Freunden daran, dem Bösen im Koop- und PvP-Multiplayer-Actionspiel Evil Dead: The Game Einhalt zu gebieten.

Damit ihr genau wisst, wann ihr mit euren Freunden den blutigen Spaß beginnen könnt, teilte man jetzt die genaue Uhrzeit mit.

Evil Dead: The Game könnt ihr demnach um 16:00 Uhr deutscher Zeit spielen.

Falls noch nicht geschehen, könnt ihr das Spiel im Microsoft Store in der Standard- oder Deluxe Edition vorbestellen.

Evil Dead: The Game Vorbestellung

Um die Wartezeit zu verkürzen, beantwortet der Entwickler in einem neuen Video von Evil Dead: The Game Fragen zu Spielerrollen, Spielbalance, Wiederspielbarkeit und vielem mehr.