Evil Dead: The Game: Veröffentlichung erneut verschoben

Fans von Ash und seiner Kettensäge müssen sich erneut weitere Monate gedulden, ehe sie Evil Dead: The Game in die Finger bekommen.

Über Twitter teilte man heute mit, dass man das Spiel jetzt am Freitag, den 13. Mai 2022 veröffentlichen werde.

Zuletzt war ein Release im Februar dieses Jahres vorgesehen, nachdem das Spiel des Entwicklers Saber Interactive schon im August eine erste Verschiebung erfahren hatte.

Die zusätzliche Zeit nutzt das Team, um ein würdiges Spielerlebnis im Universum von Evil Dead zu schaffen.

Weitere Neuigkeiten soll es im Februar in Form eines neuen Trailers und Details zur Vorbestellung geben.

Hey Evil Dead fans!

When we set out to create a brand new game worthy of the Evil Dead franchise, we knew it had to be groovy as hell. In order to deliver the best possible experience, Evil Dead: The Game is now coming on May 13, 2022. pic.twitter.com/BfuaOdcFVT

— EvilDeadTheGame (@EvilDeadTheGame) January 28, 2022