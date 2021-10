Evil Genius 2: Release-Termin im November enthüllt

Autor:, in / Evil Genius 2

Evil Genius 2: World Domination erscheint am 30. November auf Xbox und PlayStation.

Rebellion, eines der erfolgreichsten unabhängigen Studios in Europa, gibt bekannt, dass die Schurken-Simulation Evil Genius 2: World Domination am 30. November im Xbox Game Pass und für Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4 und 5 erscheint.

Einen neuen Trailer zur Ankündigung gibt es hier:

Heranwachsende Superschurken erhalten bei Vorbestellung drei einzigartige Bonusinhalte, die sie in ihrem Unterschlupf aufstellen können:

Aurora Borealis – eine wunderschöne Ablenkung, deren Lichter sowohl Touristen als auch Agenten in ihren Bann zieht.

– eine wunderschöne Ablenkung, deren Lichter sowohl Touristen als auch Agenten in ihren Bann zieht. Fountain of Youth – Minions können aus dem Brunnen drinken, um einen Stat-Boost zu erhalten.

– Minions können aus dem Brunnen drinken, um einen Stat-Boost zu erhalten. Trojan Horse – Das legendäre Holzpferd kann einzigartige Machenschaften in der Welt freischalten.

In Evil Genius 2 können Spieler ihrem inneren Superschurken freien Lauf lassen. Sie errichten auf dem Weg zur Weltbeherrschung einen geheimen Unterschlupf, trainieren Horden treuer Schergen, rekrutieren mächtige Gefolgsleute und verteidigen ihre Basis gegen lästige Gesetzeshüter. Evil Genius 2 erschien Anfang dieses Jahres zunächst exklusiv auf PC und wurde von der Kritik gefeiert.