Evil Genius 2: Schurken-Simulation erscheint im Xbox Game Pass

Rebellion, eines der erfolgreichsten unabhängigen Studios in Europa, gibt bekannt, dass die hochgelobte Schurken-Simulation Evil Genius 2 noch in diesem Jahr auf Konsolen erscheint.

In Evil Genius begeben sich die Spieler in die Rolle des ultimativen Bösewichts, schmieden Pläne zur Ergreifung der Weltherrschaft, setzen diese in die Tat um und beseitigen jene, die es wagen, sich ihnen in den Weg stellen.

Trailer zur Ankündigung:

In Evil Genius 2 können Spieler ihrem inneren Superschurken freien Lauf lassen. Sie errichten einen geheimen Unterschlupf, trainieren Horden treuer Schergen, rekrutieren mächtige Gefolgsleute und verteidigen ihre Basis gegen lästige Gesetzeshüter. Evil Genius 2 erschien Anfang dieses Jahres zunächst exklusiv auf PC und wurde von der Kritik gefeiert.

Der gefeierte Schurken-Simulator erscheint im vierten Quartal 2021 für Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4 & 5.