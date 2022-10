Evil Nun: The Broken Mask: Kinder fliehen im Horrorspiel vor bösartiger Nonne

Im Horrorspiel Evil Nun: The Broken Mask fliehen Kinder aus einer Schule vor einer bösartigen Nonne.

Keplerians, Videospielentwickler und Publisher von Horrorspielen, veröffentlicht zu Halloween das erste Horrorspiel seiner erfolgreichen Saga Evil Nun für PC und Konsolen. Bei der Entwicklung hat Keplerians mit Carlos Coronado zusammengearbeitet.

Evil Nun: The Broken Mask ist ein Horrorspiel, in dem ihr vor Schwester Madeline fliehen müsst, einer Nonne, die Kinder mit ihrem riesigen Hammer bestraft. Ihr müsst um jeden Preis aus der Schule fliehen, aber auf dem Weg werdet ihr feststellen, dass ihr nicht das einzige Kind seid, das in der Falle sitzt. Ihr müsst alle möglichen Rätsel und Geheimnisse lösen, um das Spiel zu beenden und diesen Albtraum für immer zu besiegen.

High-End-Grafik und eine düstere Geschichte, die es zu entdecken gilt, sorgen für ein schaurig-schönes Spielerlebnis. Evil Nun: The Broken Mask wird ab dem 31. Oktober im Early Access auf Steam und Epic Games erhältlich sein.

Keplerians wurde 2013 gegründet und erreichte 2018 mit ihrem ersten Horrorspiel Evil Nun einen internationalen Erfolg. Mittlerweile gibt es 13 Spiele für mobile Geräte, die Sagas Evil Nun, Mr. Meat & Ice Scream, die über 350 Millionen Downloads gesammelt haben. Dank der Erfahrung und der großen Community haben sie kürzlich auch begonnen, Spiele von Drittanbietern zu veröffentlichen.

Schaut euch auch den Trailer zur Ankündigung an: