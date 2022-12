Evil West: Accolades Trailer feiert Pressestimmen

Autor:, in / Evil West

Focus Entertainment und Flying Wild Hog freuen sich heute, einen Accolades Trailer zu präsentieren, welcher das wohl aufgenommene Evil West gebührend zelebriert.

Nach dem Launch vor zwei Wochen, hat das neue Third Person Action Adventure, welches in einem von der Dunkelheit bedrohten Wilden Westen seine Sporen bereits verdient. Seht euch einige der grandiosen Reviews heute im Accolades Trailer an. Den grandiosesten Review von allen findet ihr hier.

Evil West hat deutlich überwiegend stimmungsvolle Reviews einsammeln können, welche die verrückt befriedigende und blutige Action in den Vordergrund rücken; Der kräftige und effektive Mix aus Genres in einer so noch nie präsentierten Wild West-Welt und der Oldschool Ansatz mit seiner Over-the-Top Action weiß zu gefallen.

Focus Entertainment und Flying Wild Hog sind wahrlich berührt durch so viel positives Feedback und möchten allen Testern da draußen für ihre bisherigen Reviews danken.