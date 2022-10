Evil West: Blutrünstige Boo-Hags vorgestellt

In einem neuen kurzen Video zu Evil West werden euch die Boo-Hags vorgestellt, die euch nicht nur nach eurem Leben trachten werden.

Allein sehen die Bloo-Hags in Evil West vielleicht nicht so beängstigend aus, aber ein erfahrener Vampirjäger sollte wissen, wie gefährlich ein Rudel sein kann. Also nehmt euch in Acht, ladet die Waffen durch und schaut euch die Bloo-Hags im folgenden kurzen

Bestiary-Video an.

Evil West erscheint am 22. November 2022. Das Spiel könnt ihr bereits im Microsoft Store vorbestellen.