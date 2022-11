Evil West: Gameplay-Overview-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Evil West

Der Third-Person Action Adventure Evil West, welches euch in die Rolle eines Vampirjägers im, von Dunkelheit zerfressenen, Wilden Westen schlüpfen lässt, lädt euch zu einer Einführung in ein actiongeladenes und von der Geschichte getriebenes Abenteuer im neuen Gameplay Overview Trailer ein.

Bereitet euch auf eine Reise in Amerikas vampirverseuchtes Grenzland vor, welche am 22. November auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, und PC beginnt.