Evil West: Interview mit Lead Producer Tomek Gop

Autor:, in / Evil West

Heute gibt es ein neues Interview auf XboxDynasty mit exklusiven Informationen zu Evil West. Diesmal hat sich Lead Producer Tomek Gop unseren Fragen gestellt.

Bitte stellen Sie sich vor und erklären Sie den Lesern von XboxDynasty.de, was Ihre Aufgabe ist.

Guten Tag! Mein Name ist Tomek Gop, und ich bin Lead Producer bei Flying Wild Hog und arbeite an Evil West. In den letzten vier Jahren habe ich hauptsächlich das Produktionsteam geleitet, abgesehen von ein paar anderen Beiträgen.

Bitte beschreiben Sie kurz das Spiel und erklären Sie, was Xbox-Spieler erwarten können.

Evil West ist im Grunde ein spektakuläres, brutales Actionspiel. Wir wollten die „Weird West“-Cowboys-meet-Vampire-Nische erforschen, um unseren charakteristischen Flying Wild Hog-Action-Kampf darin unterzubringen, denn diese beiden passen einfach wie… zwei Handschuhe?

Wie auch immer, das Spiel wird allen Spielern, die explosive und reaktionsschnelle Kämpfe in einer wunderschön dargestellten, von Pulp-Filmen und Action-Comics inspirierten Story-Kampagne suchen, eine Menge Spaß bereiten. Es ist, als wäre jede unserer 16 Missionen eine wunderbare handgemalte Postkarte aus dem Wilden Westen mit einem Tropfen alten Blutes darauf. Optional können Sie die Kampagne auch im 2-Spieler-Online-Koop spielen.

War es schwierig für Sie, das Spiel auf die Xbox Series X oder speziell auf die Xbox Series S zu bringen?

Abgesehen von den Dingen, die auf allen Plattformen eine Herausforderung darstellten, wie die neue Engine, die neue Perspektive (unser erstes TPP-Spiel) und der Koop-Modus, mit dem wir immer noch lernen, gibt es nicht viele Xbox-spezifische Herausforderungen. Natürlich ist die Implementierung und Veröffentlichung des Spiels auf praktisch drei verschiedenen Xbox-Plattformen gleichzeitig eine Menge Arbeit, um die Leistung, Stabilität und Konformität zu gewährleisten, aber hey, dafür haben wir uns verpflichtet, also werde ich mich nicht beschweren. 😉

Wie lauten die technischen Daten von Evil West auf der Xbox Series X? Und wie lauten sie für die Xboxs Serie S?

Ich schätze, der Hauptunterschied ist, dass man bei der Series X zwischen dem Performance-Modus (1080p @ 60fps) und dem Qualitätsmodus (4K @ 30fps) wählen kann, während man bei der Serie S nur mit 1080p @ 30fps spielen kann.

Keine dynamische Auflösung?

Nein, diese Funktion haben wir nicht.

Warum unterstützt die Xbox Series S keine 60fps?

Die Antwort ist mehr oder weniger die folgende: Wir haben alles versucht, aber wir konnten die 60 fps nicht zu 100 % garantieren. Es würde manchmal darunter fallen, was meiner Meinung nach schlechter für das Spielerlebnis ist als stabile 30fps.

Glauben Sie, dass die Xbox Series S diese Generation zurückhält?

Nein, warum sollte sie das nicht? Wir sind nicht gezwungen, die Version der Serie X genauso aussehen zu lassen wie die Serie S, also sind wir als Entwickler nicht eingeschränkt. Gleichzeitig ist die Serie S ein hervorragendes Marktprodukt – ich kenne viele Leute, die sie als All-in-One-Box für die Familienunterhaltung nutzen.

Im Koop-Modus hat der zweite Spieler keinen Spielstand und keinen Fortschritt im Spiel, sondern nur der Gastgeber der Sitzung. Warum haben Sie diese Entscheidung getroffen?

Ko-op zu implementieren, ist eine Herausforderung. Wir haben unzählige Iterationen durchlaufen (so machen wir Spiele!) und ständig neu bewertet, was getan werden kann, damit es so gut wie möglich funktioniert.

Das Fortschreiten der Geschichte für den Gastspieler war eines der Dinge, die wir aufgeben mussten, weil es zu viele Unwägbarkeiten mit sich bringt, wenn man alle Eventualitäten testen muss. Davon gab es für uns einfach zu viele. Wir werden besser werden und es eines Tages schaffen, aber das ist nicht heute. 😉

Allerdings hat der Gastspieler seine eigene Speicherdatei (eine separate, nur für die Co-op-Sitzung) und er kann seine eigenen Jesse-Fähigkeiten innerhalb der Sitzung unabhängig festlegen.

Wie lange wird es dauern, das Spiel zu beenden?

Irgendwas zwischen 10 und 15 Stunden für die Hauptkampagne, ohne die zusätzlichen Features wie Co-Op, NewGame+, unsere vier Schwierigkeitsgrade, Permadeath und die Missionswiederholung…

Gibt es verschiedene Enden oder ein neues Spiel+?

Endungen, nein. NewGame+, ja. Es macht so viel Spaß, die Trash-Mobs mit deiner voll aufgerüsteten Ausrüstung zu vernichten – sie werden nicht wissen, was sie getroffen hat.

Wie sieht die Zukunft eures Spiels auf der Xbox aus? Habt ihr schon eine Roadmap erstellt? Sind DLCs geplant?

Zu diesem Zeitpunkt kann ich noch nichts sagen, tut mir leid. Es gibt noch keine Roadmap, wir wollen erst einmal sehen, wie die Xbox-Fans auf unser glorreiches Chaos reagieren!

Welche Tipps würden Sie Xbox-Spielern mit auf den Weg geben?

Was das Gameplay angeht, so sollte man versuchen, flink zu bleiben und den Rhythmus über das Zielen zu stellen – man sollte versuchen, seine Waffen und Kampfaktionen zu mischen, damit man nicht versucht, nur Kopfschüsse zu jagen. Das ist nicht die effektivste Strategie in Evil West. Ansonsten könnt ihr auch gerne eure Xbox-Freunde um Hilfe bitten, wenn ihr das Gefühl habt, dass eine zusätzliche Hand euch durch einen schwierigen Boss oder eine schwierige Begegnung bringen könnte.

Möchten Sie den XboxDynasty.de-Lesern abschließend noch etwas mitteilen?

Es mag wie ein Klischee klingen, aber in Anbetracht der Zeit, in der wir leben, und der schieren Anzahl von Spielen, die täglich veröffentlicht werden, bin ich wirklich dankbar für euer Interesse an Evil West. Es ist toll, dass ihr euch für das Spiel interessiert, und wir sind bescheiden und hoffen, dass die Xbox-Spieler es lieben werden, am 22. November die Monster zu erschlagen.