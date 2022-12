Evil West: So könnt ihr eine Custom Xbox Series X gewinnen

Focus Entertainment hat die Verlosung einer im Stile von Evil West gestalteten Xbox Series X auf Twitter gestartet.

Das Werk stammt aus den Händen von Vadu Amka. Die Konsole hat der Künstler detailliert dem Design des Rentier Gauntlet nachempfunden.

Den Controller hüllte er mit Leder an den Griffen und Thumbsticks in Form von Zahnrädern in ein passendes Steampunk-Gewand.

Für die Teilnahme am Gewinnspiel müsst ihr dem Kanal von Focus Entertainment folgen, den Tweet liken und teilen, und in den Kommentaren einen Freund markieren. Neben der Konsole erhält der Gewinner auch einen Code für das Spiel Evil West.

Wir drücken euch die Daumen, falls ihr mitmachen solltet:

To celebrate the vibrant reception of #EvilWest, @VaduAmka created a custom Xbox Series X!

The good news is that one of you will get it!🍀

The winner will also receive a key of the game!

To enter the contest:

⏩Follow our account

♥️ Like & 🔃RT this post

👥Mention a friend pic.twitter.com/DdPqw0unJ1

— Focus Entertainment (@Focus_entmt) December 14, 2022