Eville: Dorfidylle wird durch Mord und Betrug gestört

Der unabhängige Entwickler VestGames und Publisher Versus Evil geben bekannt, dass ihr Multiplayer-Social-Deduction-Spiel Eville am 11. Oktober über Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, The Humble Store und andere PC-Händler erhältlich sein wird.

In dem einst friedlichen Dorf Eville wird gemordet, und Spieler, die sich gerne in einer Welt voller Betrug und Manipulation ausprobieren möchten, können sich an den ruchlosen Machenschaften beteiligen, um herauszufinden, wer in einem Multiplayer-Spiel voller Intrigen und Zusammenarbeit etwas Böses im Schilde führt.

Eville lässt die Spieler in zufällig zugewiesene Rollen mit einzigartigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Vorteilen schlüpfen, während sie versuchen, entweder ihre heimtückische Tat zu begehen oder zu verhindern, dass sie das nächste Opfer der Verschwörer werden.

Die Spieler können tagsüber Quests erfüllen und nachts, wenn sie am verwundbarsten sind, hinterhältige Fallen aufstellen, um sich zu verteidigen. Auf der malerischen Dorfkarte von Eville können die Spieler auch verlassene Bürger finden, die Hilfe brauchen, und sogar den Geistern der Toten begegnen.

Eville mag ein Ort voller Geheimnisse und Intrigen sein, aber es ist auch kein Ort, an dem die Toten keine Geschichten erzählen.

Eville bietet eine Reihe von farbenfrohen Charakterrollen, darunter Schmuggler, Diebe, Fallensteller, Detektive und Barbaren, und gibt den Spielern auch die Möglichkeit, als Verleumder Zweifel und Verleumdungen über die anderen Spieler zu verbreiten und so ein Element des Misstrauens zu schaffen. Egal, welche Rolle du spielst, es wird ein Mord geplant und jemand ist dafür verantwortlich – das kannst du sein oder jemand anderes.

VestGames hat mehrere zusätzliche Ebenen hinzugefügt, die die taktischen Möglichkeiten im Spiel erweitern. Darüber hinaus bietet die vielschichtige Karte eine zusätzliche Strategietiefe und Wiederspielbarkeit, die die Spieler mit jeder Rolle, die sie übernehmen, neu erkunden können.

Seid ihr ein bösartiger Verschwörer oder ein ehrlicher Bürger? Vielleicht ist es an der Zeit, das nächsten Monat herauszufinden!?

Eville ist das zweite Spiel im beliebten Social-Deduction-Genre, das von Versus Evil veröffentlicht wird, und folgt auf First Class Trouble, das im November 2021 für PC und PlayStation 5 erschien.