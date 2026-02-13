Ex Sanguis: Blutiges Taktik‑Roguelite erscheint direkt im Xbox Game Pass

Das neue Strategie‑Roguelite der Othercide‑Macher zeigt sich: Ex Sanguis liefert blutgetränkte Taktik, prozedurale Levels und ein einzigartiges Schwarz‑Weiß‑Design.

Ex Sanguis macht sich bereit für den großen Auftritt – und landet nun auch im Xbox Game Pass.

Das neue Projekt von Lightbulb Crew, den Machern des gefeierten Othercide, verbindet taktische Tiefe mit einem markanten, blutroten Stil, der sich sofort ins Gedächtnis brennt.

Nach erfolgreichen Playtests im vergangenen Jahr nimmt das Spiel am Steam Next Fest im Februar 2026 teil und präsentiert dort eine spielbare Demo. Die Entwickler beschreiben Ex Sanguis als eine Welt im Konflikt zwischen pulsierendem Leben und einer knochenweißen Ewigkeit, die alles erstarren lassen will.

Spieler bewegen sich durch prozedural generierte Levels, experimentieren mit Builds, Fähigkeiten und Synergien und entscheiden selbst, wie aggressiv sie vorgehen. Direkt zum Boss stürmen oder erst Ressourcen sammeln und das Team stärken – Ex Sanguis lässt volle Freiheit.

Kern des Spiels

Ihr kommandiert die Stillae, Krieger, die aus dem Sanguis der Mater geboren wurden. In taktischen, rundenbasierten Kämpfen stellt ihr euch den Kräften der Stasis entgegen und versucht, den Fluss des Lebens wiederherzustellen. Jede Entscheidung färbt die Welt in Rot und Schwarz – ein visuelles Statement gegen die bleiche Leere.

Wichtige Features

Markanter Stil : Schwarz‑weiße Welt, durchzogen von blutroten Effekten

: Schwarz‑weiße Welt, durchzogen von blutroten Effekten Zeitlinien‑Manipulation : Züge beschleunigen, verzögern oder vertauschen

: Züge beschleunigen, verzögern oder vertauschen Interaktive Umgebung : Objekte sprengen, Sicht blockieren, Gegner entzünden

: Objekte sprengen, Sicht blockieren, Gegner entzünden Räumliche Effekte : Knockbacks, Flankenboni, DoT‑Effekte

: Knockbacks, Flankenboni, DoT‑Effekte Freie Routenwahl : Risiko‑Missionen, Boss‑Rush oder Ressourcen‑Runs

: Risiko‑Missionen, Boss‑Rush oder Ressourcen‑Runs Roguelite‑Loop: Fortschritt bleibt teilweise erhalten, neue Optionen öffnen sich

Plattformen

Ex Sanguis erscheint zunächst im Early Access auf PC (Steam). Konsolen‑Versionen sind geplant und folgen später.

Lightbulb Crew liefert damit erneut ein taktisches Erlebnis, das sich visuell wie spielerisch klar von der Masse abhebt – und jetzt auch im Game Pass für frisches Blut sorgt.