ExeKiller: Neues Gameplay zeigt die raue Zukunft des Wastelands

Drei Minuten voller Action, Entscheidungen und Überlebenskampf zeigen die raue Zukunft des Wastelands in ExeKiller.

Paradark Studio liefert einen frischen Einblick in sein Cyber‑Western‑Abenteuer und präsentiert eine neue dreiminütige Gameplay‑Übersicht, die erstmals zeigt, wie kompromisslos der Alltag eines lizenzierten Kopfgeldjägers ausfällt.

Im Zentrum steht Denzel Fenix, der für die mächtige Helion Corporation Jagd auf flüchtige Zielpersonen macht und deren SOUL‑Implantate extrahiert, die zur Überwachung der Bevölkerung dienen.

Der Clip, der beim New Game+ Showcase 2026 zu sehen war, rückt die harschen Bedingungen des Ödlands in den Vordergrund. Jeder Schritt kostet Ressourcen, denn Inventarplätze sind knapp und lebenswichtige Vorräte teuer.

Zwischen Strahlungszonen, Sandstürmen und extremen Temperaturen wird die Umgebung selbst zum Gegner, der ständig Druck ausübt und jede Entscheidung bedeutungsvoller macht.

Im Kampf setzt das Spiel auf flexible Herangehensweisen. Feuerwaffen spielen eine Rolle, doch das System lädt dazu ein, Waffen, Gadgets, Umweltrisiken und besondere Fähigkeiten kreativ zu kombinieren.

Wer will, kann Auseinandersetzungen komplett umgehen und Situationen über alternative Wege lösen. Cybernetische Implantate erweitern zudem die Wahrnehmung von Denzel, wodurch versteckte Hinweise, Umgebungsdetails und narrative Puzzleteile sichtbar werden, ohne dass Wegpunkte nötig sind.

Auch die Missionen folgen keinem festen Muster. Jeder Auftrag lässt sich über Stealth, Dialoge oder direkte Konfrontation angehen, und nicht jeder Kontrakt endet zwangsläufig tödlich. Entscheidungen beeinflussen das Verhalten von NPCs, verändern Gespräche und lenken den Verlauf der Geschichte in unterschiedliche Richtungen, was zu mehreren möglichen Enden führt.

ExeKiller befindet sich aktiv in Entwicklung für PC und soll später auch auf Konsolen erscheinen.