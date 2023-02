ExeKiller: Unreal Engine 5 Gameplay-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / ExeKiller

Der unabhängige polnische Entwickler hat den ersten Gameplay-Trailer für das kommende First-Person-Action-Adventure ExeKiller veröffentlicht. Das neue Material zeigt eine kompakte Mischung aus Kämpfen im Western-Stil, Erkundung eines detaillierten Schauplatzes und Fahren eines Autos.

Gleichzeitig präsentiert der Pre-Alpha-Trailer die wahre Stärke der Unreal Engine 5 und ihrer einzelnen Technologien wie Lumen, Nanite, Virtual Shadows Maps und MetaSounds.

ExeKiller ist ein First-Person-Action-Adventure mit einer Multi-Choice-Story. Die Handlung des Spiels ist in einer dystopischen alternativen Welt angesiedelt, in der eine dezimierte Menschheit mit den Auswirkungen einer massiven Katastrophe zu kämpfen hat, die die Erde zerstört und in eine verbrannte Wüste verwandelt hat.

Der Spieler schlüpft in die Rolle von Denzel Fenix, dem gleichnamigen Exekiller – einem Kopfgeldjäger im Dienste von Helion, dem allgegenwärtigen Konzern, der seinen Hauptsitz in einem gewaltigen Bauwerk hat, das über den Ruinen von New York thront.

Im Laufe des Spiels findet Denzel die Wahrheit über sich selbst heraus, und diese Enthüllung bringt ihn ins Visier mehrerer mächtiger Fraktionen. Von diesem Punkt an beginnt ein gefährliches und schwieriges Überlebensspiel. Und es liegt allein am Spieler, zu entscheiden, wie Exekiller diesen Kampf austrägt.

Die Spielwelt besteht aus einer halboffenen Umgebung mit einem zentralen Knotenpunkt, vielen kleineren Orten mit großen Entfernungen zwischen ihnen und Umweltgefahren wie unerwarteten Feinden oder gefährlichem Wetter.

Das Gameplay ist in erster Linie auf das Prinzip der „Wahlfreiheit“ ausgelegt. Während der Erfüllung von Quests ist der Spieler nie auf einen Weg oder eine Lösung für jedes Problem beschränkt, dem er begegnet. Die Entscheidungen, die der Spieler trifft, wirken sich deutlich auf das Verhalten der NSCs, die Dialoge und die möglichen Enden aus und machen jeden Durchgang einzigartig.