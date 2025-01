Exoborne: Klimakatastrophen in neuer Dev-Talk-Episode

Autor:, in / Exoborne

In einer neuen Dev-Talk-Episode zu Exoborne geht es um Klimakatastrophen, Chaos und mehr.

Sharkmob hat eine neue Dev-Talk-Episode für Exoborne veröffentlicht. In dieser Folge wird die Welt von Exoborne vorgestellt und es wird gezeigt, wie Klimakatastrophen die Landschaft geformt haben und wie sich das ganze Chaos auf das Gameplay auswirkt.

In dem Video bekommt ihr außerdem einen kleinen Eindruck davon, was Tester in dem neuen Exoborne Playtest im Februar erwarten können.