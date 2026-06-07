EXODUS: Deep Dive enthüllt Story, Kämpfe und Companion-System

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Image: Wizards of the Coast

EXODUS zeigt Extended Gameplay im Future Games Show Showcase.

EXODUS hat im Rahmen der Future Games Show Summer Showcase 2026 einen erweiterten Gameplay-Trailer erhalten.

Der Deep Dive wurde von Game Director Chris King präsentiert und liefert neue Einblicke in das kommende Sci-Fi-Rollenspiel.

Im Fokus stehen dabei zentrale Systeme wie Story-Entscheidungen, das Kampfsystem sowie die Begleiter-Mechaniken. Der Gameplay-Ausschnitt zeigt, wie stark sich die Entscheidungen der Spieler auf den Verlauf der Handlung und die Beziehungen zu den Companions auswirken sollen.

Archetype Entertainment nutzte die Präsentation, um das narrative Fundament und die spielerischen Freiheiten des Projekts näher zu beleuchten.

EXODUS erscheint Anfang 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

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