EXODUS: Emotionales Gameplay mit Companion Phaedra

Im kommenden Sci-Fi-Rollenspiel EXODUS wurde neues Work-in-Progress-Gameplay veröffentlicht, das einen ruhigeren, charakterorientierten Moment während einer Mission in den Fokus rückt und das Zusammenspiel mit Begleitern näher beleuchtet.

Gezeigt wird eine gemeinsame Mission von Jun Aslan und der Begleiterin Phaedra in einer verfallenden Celestial-Anlage, in der nach sogenannten Remnants gesucht wird. Die Szene hebt sich bewusst von klassischen Action-Sequenzen ab und konzentriert sich auf Dialog und Charakterentwicklung.

Phaedra ist dabei durch ein Celestial-Virus infiziert, das sie erblinden ließ. Trotz ihrer Einschränkung wird sie durch eine Drohne unterstützt, die ihr kontinuierlich Umgebungsdaten liefert und ihr die Orientierung ermöglicht. Gleichzeitig scheint die Infektion eine ungewöhnliche Fähigkeit ausgelöst zu haben, die es ihr erlaubt, mit Celestial-Glyphen zu interagieren.

Während der Sequenz entwickeln sich die Gespräche in Echtzeit über verzweigte Dialogoptionen, wodurch Spieler aktiv beeinflussen können, wie sich das Verhältnis zwischen Jun und Phaedra entwickelt und welche persönlichen Informationen sie preisgibt.

Diese Szenen sind Teil des narrativen Systems von EXODUS, in dem Entscheidungen und Gespräche direkt Einfluss auf den Verlauf der Geschichte und die Charakterentwicklung von Jun Aslan nehmen.

Das gezeigte Material ist ein frühes In-Game-Beispiel und soll einen Ausblick auf die geplante erweiterte Gameplay-Präsentation im Sommer geben, in der weitere Systeme und Inhalte detaillierter vorgestellt werden sollen.