EXODUS: Enthüllt düstere Gameplay-Szenen aus zerstörter Alien-Anlage

Eine neue Gameplay-Sequenz aus EXODUS liefert weitere Einblicke in die düstere Sci-Fi-Welt des kommenden Action-RPGs.

Die aktuellen Szenen führen Spieler in die sogenannte Guarding Maze, eine eingestürzte unterirdische Anlage der Celestials. Zwischen instabilen Ruinen, gigantischen Abgründen und zerstörter futuristischer Architektur bewegt sich Hauptfigur Jun Aslan gemeinsam mit den Begleitern Tom Vargas und Phaedra durch die gefährliche Umgebung.

Dabei zeigt das neue Material erstmals auch einen kurzen Blick auf einen sogenannten Gath, einen von den Celestials erschaffenen Changeling.

Zusätzlich demonstrieren die Entwickler die Fähigkeit „Eruption“, die über einen speziellen Handschuh aktiviert wird. Damit können Hindernisse beseitigt und sogenanntes Livestone manipuliert werden, um etwa Brücken über tiefe Schluchten zu erschaffen.

Die gezeigten Szenen stammen weiterhin aus einer frühen Entwicklungsphase. Laut Entwickler sollen sie lediglich einen kleinen Vorgeschmack auf die deutlich umfangreichere Gameplay-Präsentation liefern, die im Sommer veröffentlicht werden soll.

EXODUS zählt zu den derzeit spannendsten neuen Sci-Fi-RPGs und wird unter anderem von ehemaligen BioWare-Veteranen entwickelt.

EXODUS Gameplay: Traversing the Guarding Maze