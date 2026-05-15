EXODUS: Enthüllt düstere Gameplay-Szenen aus zerstörter Alien-Anlage

Eine neue Gameplay-Sequenz aus EXODUS liefert weitere Einblicke in die düstere Sci-Fi-Welt des kommenden Action-RPGs.
Die aktuellen Szenen führen Spieler in die sogenannte Guarding Maze, eine eingestürzte unterirdische Anlage der Celestials. Zwischen instabilen Ruinen, gigantischen Abgründen und zerstörter futuristischer Architektur bewegt sich Hauptfigur Jun Aslan gemeinsam mit den Begleitern Tom Vargas und Phaedra durch die gefährliche Umgebung.
Dabei zeigt das neue Material erstmals auch einen kurzen Blick auf einen sogenannten Gath, einen von den Celestials erschaffenen Changeling.
Zusätzlich demonstrieren die Entwickler die Fähigkeit „Eruption“, die über einen speziellen Handschuh aktiviert wird. Damit können Hindernisse beseitigt und sogenanntes Livestone manipuliert werden, um etwa Brücken über tiefe Schluchten zu erschaffen.
Die gezeigten Szenen stammen weiterhin aus einer frühen Entwicklungsphase. Laut Entwickler sollen sie lediglich einen kleinen Vorgeschmack auf die deutlich umfangreichere Gameplay-Präsentation liefern, die im Sommer veröffentlicht werden soll.
EXODUS zählt zu den derzeit spannendsten neuen Sci-Fi-RPGs und wird unter anderem von ehemaligen BioWare-Veteranen entwickelt.
EXODUS Gameplay: Traversing the Guarding Maze
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke fürs Teilen. Bin weiterhin gespannt auf EXODUS. 🙂
Bekomme immer mehr Lust auf das Spiel, freue mich schon auf die ausführliche Präsentation.
Sieht schon super aus Frage mich nur ob es so ein offenes System ist ähnlich wie bei No man’s sky wo man Avon Planet zu Planet fliegen kann 🤔
Holt mich überhaupt net ab!
vermischt den Look von Mass Effekt mit dem Gameplay aus Tomb Raider.
So irgendwie 😀
Gefällt mir bisher.
Wieder sein sehr leckerer Videoschnipsel der Bock auf das Game macht😅👍🏻
Sieht jedes mal geil aus