EXODUS: Erstes Gameplay enthüllt episches Sci-Fi-Abenteuer

Ein erstes Gameplay-Video zu Exodus zeigt actionreiche Kämpfe und eine epische Sci-Fi-Reise durch das Universum.

Mit Exodus wurde jetzt ein erstes Gameplay-Video veröffentlicht, das einen umfangreichen Blick auf das kommende Sci-Fi-Abenteuer liefert.

Das Spiel wird von Archetype Entertainment entwickelt und setzt auf eine Mischung aus Story-getriebenen Entscheidungen, Third-Person-Action und Weltraum-Erkundung. Spieler übernehmen die Rolle des sogenannten „Travelers“ und kämpfen gegen die mysteriösen Celestials.

Im gezeigten Material stehen vor allem die dynamischen Kämpfe im Fokus. Ihr nutzt verschiedene Waffen und Fähigkeiten, um euch durch unterschiedliche Planeten zu kämpfen. Dabei scheint das Spiel stark auf cineastische Inszenierung und Entscheidungen mit Auswirkungen zu setzen.

Zusätzlich wurde bestätigt, dass im Sommer 2026 ein erweitertes Gameplay gezeigt werden soll, das noch tiefere Einblicke in Spielmechaniken und Story liefert.

Ein konkreter Release-Termin steht aktuell noch aus.