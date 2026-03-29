EXODUS: Gameplay-Showcase im Sommer – Erste Szenen aus Khonsu schon jetzt

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Image: Wizards of the Coast

EXODUS zeigt neues Gameplay aus Khonsu mit Kämpfen, Fähigkeiten und ersten Einblicken in die Spielwelt.

Neue Gameplay-Eindrücke zu EXODUS liefern einen weiteren Blick auf das kommende Sci-Fi-Abenteuer, das aktuell für einen Release Anfang 2027 geplant ist. Die gezeigten Szenen stammen aus der Verteidigungsplattform Khonsu, die den Heimatplaneten Lidon umkreist.

Im Mittelpunkt des Materials stehen intensive Nahkampf-Gefechte in engen Korridoren, bei denen Spieler gemeinsam mit Begleitern wie Tom und Elise gegen feindliche Einheiten antreten. Dabei kommt unter anderem das vielseitige Werkzeug Recycler zum Einsatz, das sowohl im Fernkampf als auch im Nahkampf genutzt werden kann.

Zusätzlich zeigt das Gameplay die Fähigkeit Lance, mit der schwere Speere aus sogenanntem Livestone geworfen werden, um Gegnern erheblichen Schaden zuzufügen. Eine weitere Bedrohung stellen die sogenannten Ghosts dar – uralte, automatisierte Verteidigungssysteme der Celestials, die bei Eindringlingen aktiviert werden.

Die gezeigten Szenen befinden sich noch in der Entwicklung und stellen lediglich einen kleinen Ausschnitt des geplanten Gameplays dar. Ein umfangreicheres Gameplay-Showcase soll im Sommer folgen und weitere Details zum Spiel enthüllen.

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10 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 39355 XP Bobby Car Rennfahrer | 29.03.2026 - 16:03 Uhr

    Sieht sehr gut aus. ❤️ Danke für das Teilen. Bin gespannt auf das Gameplay-Showcase im Sommer. Freue mich auf EXODUS. 🙂

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  2. Robilein 1235730 XP Xboxdynasty Legend Platin | 29.03.2026 - 16:21 Uhr

    Wow sieht das fantastisch aus. Ich bekomme da richtige Mass Effect Vibes🥰🥰🥰

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  4. Hey Iceman 883955 XP Xboxdynasty All Star Platin | 29.03.2026 - 17:27 Uhr

    In den ersten 15 Sekunden dachte ich das is Mass Effect 😅
    Ja sieht schonmal super aus.

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  9. Truelies82 19820 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 29.03.2026 - 21:21 Uhr

    Man merkt bis jetzt den Spiel an jeder Stelle an, woher die Entwickler kommen 😁👍🏻

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