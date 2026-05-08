EXODUS: Gameplay zeigt Ghost City tief unter Celestial-Ruinen

EXODUS zeigt neues Gameplay aus der Ghost City mit Mechs, Fähigkeiten und taktischem Kampf.

Mit einem neuen Gameplay-Clip gibt EXODUS einen erweiterten Einblick in die sogenannte Ghost City und zeigt eine tief unter der Oberfläche gelegene, von Celestial-Ruinen durchzogene Zone, in der sich intensive Gefechte und taktische Entscheidungen entfalten.

Im Zentrum der Szenen steht die Figur Jun Aslan, der gemeinsam mit seinen Begleitern Elise und Salt dem Oktopus einen Söldner innerhalb der gefährlichen Umgebung verfolgt. Die Mission führt tief in die Ruinen, wo die Spannung schnell eskaliert und Kämpfe dynamisch an Intensität gewinnen.

Ein zentrales Gameplay-Element ist der Einsatz von Waystations, die als mobile Versorgungs- und Upgrade-Punkte dienen und mitten im feindlichen Gebiet platziert werden können. Dadurch entsteht eine flexible Struktur für Fortschritt und Anpassung während der Mission.

Auch die Teamfähigkeiten spielen eine wichtige Rolle. Elise nutzt einen Mech, um durch Livestone-Wände zu brechen und Gegner mit Raketenangriffen zu kontrollieren, während Salt mit Ink Mortar feindliche Positionen auf höherem Terrain stört.

Weitere gezeigte Fähigkeiten umfassen Eruption, das Gegner in die Luft schleudert und gleichzeitig das Terrain taktisch verändert, sowie den Recycler, der zwischen Fern- und Nahkampfmodi wechseln kann. Ergänzt wird das System durch Jun selbst, der mit einem durch Livestone geformten Handschuh im Nahkampf agiert.

EXODUS zeigt sich damit als actionorientiertes Sci-Fi-Projekt mit starkem Fokus auf Team-Synergie, Umweltinteraktion und dynamischen Kampfsituationen.

Das Spiel soll Anfang 2027 erscheinen, mit einer größeren Gameplay-Enthüllung im kommenden Sommer.