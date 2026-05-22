EXODUS: Gameplay zeigt tödliche Vulkanwelt und geheimnisvolles Wrack

Neue Gameplay-Eindrücke zu EXODUS geben Einblick in eine gefährliche und atmosphärische Spielwelt.

Mit neuen Gameplay-Szenen gewährt EXODUS einen weiteren Einblick in seine Spielwelt und stellt eine besonders gefährliche Region des Malakbel-Systems vor.

Gezeigt wird ein Planet, der von extremer vulkanischer Aktivität geprägt ist. Giftige Atmosphären, schwefelhaltige Flüsse und eruptierende Geysire bestimmen das Bild dieser lebensfeindlichen Umgebung.

Im Fokus des Clips steht die Figur Jun Aslan, die gemeinsam mit ihren Begleitern Elise und Phaedra durch Höhlensysteme mit dichtem, gelblichen Nebel und schwefelbeschichteten Wänden navigiert.

Ein weiteres zentrales Element ist ein gewaltiger Vulkankrater, in dem sich ein abgestürztes und stark korrodiertes Raumschiff befindet. Das Wrack scheint seit Jahrzehnten den extremen Bedingungen ausgesetzt zu sein.

Welche Geheimnisse sich im Inneren verbergen, bleibt offen, deutet jedoch auf mögliche Erkundungs- und Story-Elemente hin.

Die gezeigten Szenen stammen aus einer Work-in-Progress-Version des Spiels und sollen einen Vorgeschmack auf die kommende Präsentation liefern.

Eine ausführlichere Gameplay-Enthüllung ist für den 6. Juni im Rahmen des Future Games Show Summer Showcase angekündigt.