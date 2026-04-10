EXODUS: Gameplay zeit glühende Tiefen und Eruption-Fähigkeit

Ein neuer Einblick in das laufende Projekt von EXODUS zeigt eindrucksvolle Szenen aus den sogenannten Molten Depths. In dieser unterirdischen Region treffen antike Celestial-Ruinen auf fließende Lava und eine sich ständig verändernde, feindliche Umgebung.

Im Mittelpunkt steht die Figur Jun Aslan, die gemeinsam mit Begleitern wie Tom Vargas und Salt the Octopus tief in diese gefährliche Welt vordringt. Der Trailer vermittelt ein Gefühl von Erkundung unter extremen Bedingungen, bei denen jede Bewegung wohlüberlegt sein muss.

Besonders hervorgehoben wird die sogenannte Eruption-Fähigkeit des Gantlets. Mit ihr lassen sich Hindernisse beseitigen, Strukturen aus sogenanntem Livestone formen oder sogar Lavaströme umlenken. Diese Mechanik eröffnet neue Wege, um die Umgebung aktiv zu beeinflussen und sich durch die bedrohliche Umgebung zu bewegen.

Die gezeigten Szenen stammen aus einer laufenden Entwicklung und geben lediglich einen ersten Vorgeschmack auf das, was im Sommer mit einer erweiterten Gameplay-Präsentation folgen soll.