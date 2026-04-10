EXODUS: Gameplay zeit glühende Tiefen und Eruption-Fähigkeit

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Image: Wizards of the Coast

EXODUS präsentiert im Trailer eine gefährliche Unterwelt mit Lava, antiken Ruinen und dynamischen Fähigkeiten.

Ein neuer Einblick in das laufende Projekt von EXODUS zeigt eindrucksvolle Szenen aus den sogenannten Molten Depths. In dieser unterirdischen Region treffen antike Celestial-Ruinen auf fließende Lava und eine sich ständig verändernde, feindliche Umgebung.

Im Mittelpunkt steht die Figur Jun Aslan, die gemeinsam mit Begleitern wie Tom Vargas und Salt the Octopus tief in diese gefährliche Welt vordringt. Der Trailer vermittelt ein Gefühl von Erkundung unter extremen Bedingungen, bei denen jede Bewegung wohlüberlegt sein muss.

Besonders hervorgehoben wird die sogenannte Eruption-Fähigkeit des Gantlets. Mit ihr lassen sich Hindernisse beseitigen, Strukturen aus sogenanntem Livestone formen oder sogar Lavaströme umlenken. Diese Mechanik eröffnet neue Wege, um die Umgebung aktiv zu beeinflussen und sich durch die bedrohliche Umgebung zu bewegen.

Die gezeigten Szenen stammen aus einer laufenden Entwicklung und geben lediglich einen ersten Vorgeschmack auf das, was im Sommer mit einer erweiterten Gameplay-Präsentation folgen soll.

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9 Kommentare Added

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  2. Robilein 1242270 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.04.2026 - 13:55 Uhr

    Wow sieht das fantastisch aus. Ich wusste gar nicht das man im Spiel auch die Hölle besuchen kann🤣🤣🤣

    Gameplay und Setting sind genau meins, gefallen mir richtig gut.

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    • de Maja 335935 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.04.2026 - 14:32 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Also wenn es nur annähernd wie Mass Effect sein will dann müssen mindestens vier Habitatformen, Schneeplaner, Wüstenplanet, Dschungelplanet und Vulkanplanet vorkommen, das ist für ein Scifi Game Bare Minimum 😅

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      • Robilein 1242270 XP Xboxdynasty Legend Platin | 10.04.2026 - 15:47 Uhr
        Antwort auf de Maja

        Aber Hallo, ist sowas von Pflicht. Das erwarte ich bei dieser Art Spiel auch. Selbst die Forza Horizon Reihe bietet doch alle möglichen Biome.

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  3. Katanameister 384640 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 10.04.2026 - 13:56 Uhr

    Bin schon auf das erweiterte Gameplay im Sommer gespannt, sieht doch echt nicht übel aus bisher.

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  4. oldGamer 185520 XP Battle Rifle Master | 10.04.2026 - 14:37 Uhr

    Warum nur erweckt bei mir die Tatsache das hier mit einem PS-Controller gespielt wird eher Zweifel als alles andere?

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  6. Mech77 100255 XP Profi User | 10.04.2026 - 14:50 Uhr

    Ja, halt ne unterirdische Lavahöhle… Wann gibts endlich mal ausführlicheres Gameplay?

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  7. Nibelungen86 343785 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.04.2026 - 15:28 Uhr

    Geil, jedes Video ist stimmungsvoll, er läuft dazu noch lässig und die Geräuschkulisse stimmt auch jedesmal

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