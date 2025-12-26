EXODUS: Geheime Trailer‑Details enthüllt

4 Autor: , in News / EXODUS
Übersicht
Image: Wizards of the Coast

EXODUS enthüllt geheime Trailer‑Details: Entwickler verraten, was ihr im Rise of Jun Aslan‑Trailer übersehen habt.

Im neuen EXODUS Founders Q&A Special erhaltet ihr einen tiefen Einblick in die Entstehung des Rise of Jun Aslan‑Trailers, der erstmals bei den Game Awards 2025 präsentiert wurde.

Die Studioleitung führt euch hinter die Kulissen und erklärt, wie zentrale Szenen, visuelle Effekte und erzählerische Entscheidungen entstanden sind. Co‑Founder und General Manager Chad Robertson spricht gemeinsam mit Game Director Chris King und Cinematic Director Tal Peleg über die kreativen Prozesse, die den Trailer geprägt haben, und zeigt euch, welche versteckten Details und Story‑Hinweise ihr möglicherweise übersehen habt.

Die Entwickler gehen auf die visuelle Gestaltung ein, die den Ton für das Science‑Fiction‑Universum von EXODUS setzt, und erläutern, wie bestimmte Kameraperspektiven, Animationen und Charaktermomente bewusst eingesetzt wurden, um emotionale Wirkung zu erzeugen.

Ihr erfahrt, wie das Team narrative Schlüsselstellen ausgewählt hat, um Jun Aslans Aufstieg innerhalb der Spielwelt zu inszenieren, und wie technische Entscheidungen im Bereich Cinematics, Motion Capture und Lighting den finalen Look des Trailers beeinflusst haben.

Das Q&A bietet euch außerdem exklusive Hintergrundinformationen darüber, wie das Team die Balance zwischen Storytelling, Gameplay‑Identität und visueller Präsentation gefunden hat.

Die Entwickler erklären, welche Themen und Motive im Trailer angedeutet werden und wie diese später im Spiel eine Rolle spielen sollen. Dadurch bekommt ihr einen umfassenden Eindruck davon, wie viel Detailarbeit und kreative Abstimmung in die Produktion des Trailers geflossen ist und wie EXODUS seine narrative und visuelle Identität weiter ausbaut.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu EXODUS

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 26895 XP Nasenbohrer Level 3 | 26.12.2025 - 14:03 Uhr

    Vielen Dank für’s Teilen des Videos. 👍🏻
    Bin gespannt auf EXODUS. 🙂

    0
  2. Katanameister 279420 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.12.2025 - 14:10 Uhr

    Fand den Trailer ok, nichts Weltbewegendes, bin dennoch auf weitere Videos gespannt.

    0
  3. Eisbaer2405 46150 XP Hooligan Treter | 26.12.2025 - 14:47 Uhr

    Bin mal auf echtes Gameplay gepannt, nicht nur Cutszene Trailer. Die Amazon Folge hat mir richtig gut gefallen, hoffe das Spiel wird auch irgendwann mal fertig.

    0

Hinterlasse eine Antwort