EXODUS: Jun Aslan ist die letzte Hoffnung der Menschheit

Ein neuer Trailer zu EXODUS zeigt den Aufstieg von Jun Aslan, der zur letzten Hoffnung der Menschheit wird.

Wizards of the Coast und Archetype Entertainment haben im Rahmen der The Game Awards Show einen brandneuen Trailer zu EXODUS gezeigt. Der Trailer rückt Jun Aslan stärker in den Fokus, einen Helden auf einer epischen Reise durch das Universum, der eine Welt am Rand des Zusammenbruchs retten soll.

Jun stammt aus einfachen Verhältnissen, trägt jedoch das Erbe einer angesehenen Traveler-Dynastie in sich. Hinter seinen unscheinbaren Ursprüngen verbirgt sich ein genetisches Erbe, das Jun außergewöhnliche Kräfte und Fähigkeiten verleiht, wie sie kein anderer Mensch besitzt.

Die Spieler formen Juns Schicksal durch moralische Entscheidungen und widerstreitende Interessen, deren Folgen sich über Generationen hinweg bemerkbar machen. Jede Handlung beeinflusst, wer Jun am Ende sein wird. Jede Entscheidung hat Auswirkungen auf das Schicksal seines Heimatplaneten und weit darüber hinaus.

EXODUS setzt auf Freiheit. Herausforderungen lassen sich wahlweise lautlos aus dem Hinterhalt oder in offener Konfrontation angehen. Beide Ansätze sind gleichermaßen belohnend aufgebaut.

Im Verlauf der Geschichte schalten Fans neue Waffen und Fähigkeiten frei, bauen Beziehungen zu Gefährten auf und entdecken Synergien im Kampf, die sowohl das Gameplay als auch die Erzählung vertiefen.

Jun stellt sich dieser Reise nicht allein. In EXODUS trifft er auf Gefährten mit eigenen Motiven und Geheimnissen. Diese Beziehungen bilden einen zentralen Bestandteil des Spielerlebnisses und eröffnen zusätzliche Hintergrundgeschichten, Nebenquests und weitere Einblicke in das weit verzweigte Universum.

Der Trailer zeigt außerdem erneut C.C. Orlev, eine rätselhafte Figur, deren Auftritte Jun in entscheidenden Momenten den Weg zu weisen scheinen. Jeder kennt den Namen Orlev, doch nur wenige wissen, wer er wirklich ist oder was aus ihm geworden ist. Verkörpert wird Orlev von Oscar-Preisträger Matthew McConaughey, der damit erstmals in einem Videospiel zu sehen ist.

„EXODUS ist eine Geschichte über die Widerstandskraft der Menschheit und den Heldenmut, der in unseren dunkelsten Stunden entstehen kann“, sagt Chad Robertson, VP of Game Development bei Archetype Entertainment. „Juns Reise der Selbstentdeckung wird ganze Welten prägen. Nicht nur heute, sondern auch für kommende Generationen.“ „EXODUS führt uns durch Raum und Zeit in eine Zukunft, in der Technologie so weit fortgeschritten ist, dass die Menschheit sich selbst umgeformt hat, um gottgleiche Kräfte zu nutzen“, ergänzt John Hight, President von Wizards of the Coast. „Archetype erschafft eine epische Geschichte in einer weit entfernten Galaxie, in der Entscheidungen ganze Welten beeinflussen.“

EXODUS erscheint Anfang 2027.