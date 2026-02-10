EXODUS: Narrative Director über Erwartungen, Druck und die Zukunft des Sci‑Fi‑Genres

Das Sci‑Fi‑RPG Exodus von Archetype Entertainment steht unter besonders hoher Beobachtung – nicht zuletzt, weil viele ehemalige BioWare‑Veteranen daran arbeiten.
In einem neuen Interview mit GamesRadar sprechen Narrative Director Drew Karpyshyn und Game Director Chris King darüber, warum die Erwartungen so groß sind und weshalb es ihrer Meinung nach einen klaren Bedarf an Spielen im Stil von Mass Effect gibt.
Karpyshyn, einer der prägenden Autoren der ursprünglichen Mass‑Effect‑Trilogie, beschreibt die Situation so:
„Wir wissen, dass da draußen ein Hunger existiert. Wir sind selbst Fans. Wir wissen, welche Art von Spielen wir mögen, und wir wissen, dass das Publikum auf das nächste große Spiel dieser Art wartet. Das gibt uns eine riesige Chance, diesen Bedarf zu decken. Aber es ist ein unglaublicher Druck, denn die Erwartungen sind zu Recht sehr hoch, und wir arbeiten sehr hart daran, sie zu erfüllen.“
Er betont, dass die Messlatte durch frühere Genre‑Meilensteine immer weiter steigt:
„Es ist eine unglaubliche Gelegenheit. Aber wir müssen einen sehr hohen Standard erfüllen. Das ist einer der Gründe, warum Spieleentwicklung so schwer ist – die Messlatte steigt ständig durch all die großartigen Spiele, die vorher kamen. Man muss das Ganze auf ein neues Level heben.“
Chris King: Moderne Spiele langweilen mich – ich suche nach etwas Neuem
Game Director Chris King ergänzt, dass er sich in der aktuellen Spielelandschaft oft unterfordert fühlt. Nur wenige Titel hätten ihn zuletzt wirklich begeistert:
„Als Spieler, mehr noch als als Entwickler, habe ich über die Jahre gemerkt, dass ich ein bisschen gelangweilt bin. Einige der Franchises, die ich früher ständig gespielt habe, sind irgendwie ausgestiegen.“
Er nennt Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33 und Ghost of Yōtei als Beispiele für frische Ideen, die ihn wieder motiviert haben. Genau diese Art von Innovation will er mit Exodus liefern:
„Ich suche nach frischen, verrückten, neuen Erfahrungen. Und ich hoffe, dass andere Leute dasselbe suchen. Wir glauben, dass wir einen wirklich interessanten Ansatz für ein Sci‑Fi‑Open‑World‑Space‑Opera‑RPG haben. Ich hoffe, dass die Leute uns eine Chance geben und etwas ausprobieren, das interessant und anders ist als das, was sie bisher gespielt haben.“
Mass Effect und Horizon als große Inspirationsquellen
King hatte bereits zuvor erklärt, dass Exodus deutliche Einflüsse von Mass Effect und Horizon trägt:
„Mass Effect kommt natürlich ständig zur Sprache. Wir teilen offensichtlich etwas DNA. Die epische Space‑Opera, die riesigen Entscheidungen, die sich über mehrere Spiele hinweg auswirken. Beim Kampf haben wir viele Elemente übernommen. Horizon ist wahrscheinlich eine weitere große Inspirationsquelle.“
Archetype‑Mitgründer Chad Robertson beschreibt besonders den Einfluss des Horizon‑Kampfsystems:
„Es geht darum, Entscheidungen basierend auf der Konstruktion der Gegner zu treffen. Man muss klug mit den Werkzeugen umgehen, die man einsetzt. Wir haben einige coole Dinge daraus übernommen.“
Das Projekt gilt als einer der ambitioniertesten neuen Sci‑Fi‑Titel der kommenden Jahre – und die Aussagen der Entwickler zeigen, wie hoch der Anspruch ist, ein neues Mass‑Effect‑Gefühl für eine moderne Generation zu erschaffen.
Exodus erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Der Release ist für 2027 geplant.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin gespannt auf Exodus. 🙂
Bin so froh das Drew Karpyshyn noch dabei ist, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Bioware hätte ihn niemals gehen lassen sollen.
Ist einfach genau mein Gedanke, aber bei Bioware sind eh kaum noch Leute die es damals groß gemacht haben.
Klingt spannend, sieht spannend und wird spannend.. Vorfreude ist da und wird am Ende hoffentlich nicht enttäuscht.. es fehlt wirklich an solchen Games und er hat Recht damit, das viele moderne Games langweilig sind..
Auch hier bin ich skeptisch, es bleibt abzuwarten ob man was Sinnvolles zustande bringen wird.
Vielleicht wird es ja wirklich das Mass Effect 4, was wir nie bekommen haben… Sind immerhin ein paar Leute von BioWare dabei.
Klingt auf jeden Fall super spannend!
Es wird kein Mass Effect, es wird Exodus, inspiriert von Mass Effect – Horizon – Clair Obscure Expedition 33 – Blue Prince – Ghost of Yotei, wie im Artikel erwähnt ☺️
Ich bin kein Sci‑Fi‑Genres Fan, aber das Game steht bei mir ganz oben auf der Liste, wie es bisher aussieht – die Aussagen der Entwickler – die Idee, alles passt bisher, bin gespannt.
Das Director Drew Karpyshyn dabei ist, das ist natürlich ein fetter Pluspunkt. Ich bin sehr gespannt ob es mich so in den Bann ziehen kann wie ein Mass Effect. Bin auch auf die Charakterdarstellung gespannt. Die ist so wichtig. Ich liebe zum Beispiel bei Mass Effect das Volk der Kroganer. Und Urdnot Wrex ist einfach der beste Charakter der Reihe. Hoffe mit Exodus erwartet und etwas ähnliches immersives.
Er hat zwei PS5-Spiele als Inspirationsquellen genannt. Das musst du doch sofort boykottieren ist 🤔
Ach ne warum sollte ich? Er wird es sowieso am Ende besser umsetzen als die Playstation Spiele es je könnten. Spiele sind nicht gerade ihre Stärke. Von daher.
„wir sind ehemalige BioWare-Entwickler“ ist leider kein Qualitäts-Garant.
Aber ich hoffe dass es an die Qualität von ME1-3 kommt.
Die haben mir mehr gefallen als Starfield
Mass Effect gehört zu meinen Top 3 Franchises überhaupt. Wird allerdings unmöglich bis schwer da ran zu kommen. Es kann ein sehr gutes Spiel werden, natürlich. Aber Mass Effect. Wie Bioware da einfach mal ein ganzes Universum erschaffen hat. Die Rassen, Planeten, Sprachen, Eigenheiten und Konflikte unter den Rassen, Charaktere, die ganze Story und und und. Alles in sich so stimmig. Ach und natürlich Urdnot Wrex. Er ist allein verdammt noch mal die ganze Trilogie wert. Gehört für mich auch zu den besten Charakteren aller Zeiten.
Ja, sowas ist eher ein „One-hit wonder“. Aber wer weiß, ich lasse mich gerne überraschen natürlich.
Ich hab schon etwas gestutzt als er Blue Prince, Horizon und GOY genannt hatte, hoffentlich weiß der Mann, was er tut und vermischt nicht zu viel miteinander.
Ach, Ghosts of Tsushima und Horizon sind 1.5 ist eher langweilig. Wird nicht schwer das zu übertrumpfen. Ich frage mich zwar auch warum er die Spiele genannt hat aber gut, Geschmäcker halt.
Die sollen sich trotzdem Zeit lassen und alles in Ruhe fertig machen. Vom Druck nicht beeinflussen lassen. Dadurch kann viel schief gehen. Ansonsten hab ich großes Interesse an den Titel 😅
Zum Teil stimme ich ihm zu und zum Teil unterstelle ich ihm einen gewaltigen Fehler.
Drew Karpyshyn hat u.A. auch einige gute Romane im Mass Effect Universum geschrieben und ist für Darth Bane mit der Sache Schüler/Meister=Ende im Star Wars Universum verantwortlich. Das das von der Story her gut wird daran hege ich nicht mal Zweifel.
Das Problem ist aber die Zielsetzung.
Neue Spiele haben es schwerer als Fortsetzungen. Man muss ein Universum erschaffen und alles drumherum irgendwo erklären. Das ist kein GTA wo jeder weis wie die Welt drumherum ist und auch kein Assassins Creed da auf der tatsächlichen, vergangenen, Welt beruht und man in beiden Fällen dem Spieler nicht alles vorkauen muss damit er versteht was warum so ist wie es ist.
Das Problem daran ist aber das man hier unbedingt etwas besseres erschaffen will.
Nicht ein gutes Spiel welches die Spieler toll finden, sondern ein tolles Spiel welches die Spieler als neue Referenz ansehen.
Er sieht das aus Sicht eines älteren Spielers, und da nehme ich mit ein, und das Problem dabei ist das für „uns“ eine gewisse Übersättigung herrscht. Nicht das die Spiele heute unbedingt schlechter wären als früher, aber früher kannten wie es nicht und waren fasziniert während wir heute teilweise den Eindruck haben das wir das alles doch irgendwo schon kennen und es nur ganz wenige Neuerungen gibt.
Und genau darum finden wir Spiele wie Clair Obscure auch so gut.
Weniger weil sie wirklich neue Wege geben, denn das tat es nicht wirklich, sondern weil sie einfach das sind was sie sind und eben nicht versuchen irgend einem großen Ziel nachzueifern und besser als dieses zu sein.
Cyberpunk hat die Messlatte bezüglich Quests und open World noch einmal eine Latte nach oben geschraubt und Witcher 3 hatte sie schon hoch gesteckt.
Starfield versuchte ein ganzes Univerum zu füllen und ist im Grunde daran gescheitert weil die Realität ebben nicht aus Tausenden anders aussehenden Planeten besteht sondern alle doch irgendwo recht ähnlich sind. Unser Mond sieht nicht viel anders aus der Mars. Uranus und Neptun sind einfach komplett eingefroren. Und gerade bei Mars und Mond würde niemand die beiden als zusammengehörig bezeichnen. Aber als Spieler hat man erwartet das alles anders aussieht. Das dutzende oder gar hunderte Planeten irgendwelches Leben tragen und alle anders aussehen. Mass Effect hatte dieses Problem nicht weil die Planeten einfach nicht begehbar waren sondern einfach nur da.
Und genau darin sehe ich das große Problem. Man versucht etwas zu erschaffen was vorher noch nicht da war, etwas das alles was vorher übertreffen will weil die Messlatte ja so hoch angesetzt wurde.
Wenn man heute ein Mass Effect herausbringen würde würden die Leute meckern das es ja nur Schlaulevel sind, bzw viel zu kleine Areale. Das man die meisten Planten nicht betreten kann obwohl sie angeblich irgendwie bewohnt wären und nur dazu dienen das Spiel größer zu machen als es das wäre.
Sicherlich nicht alle, aber doch so einige die das so sehen würden und dann ist in der heutigen zeit die Frage wer drüber meckert und wie groß seine Reichweite ist.
Und das Problem hat das neue Mass Effect auch. Die Leute wollen eigentlich nur ein gutes Spiel, aber ein gutes Spiel reicht dann doch wieder nicht weil es ist ja nichts neues dabei. Bei Mass Effect hat man aber das Universum, genauso wie man es bei dem Expanse Universum hat und da gibt es eben nicht so viel was man füllen müsste.
Man will also gleichzeitig etwas Neues erschaffen und eben jene hohe Messlatte die eigentlich auf eine ganz andere Welt zugeschnitten ist erreichen oder gar noch höher setzen anstatt sich auf das zu Konzentrieren woraus es wirklich ankommen würde. nämlich ein Spiel was den Spieler dazu auffordert weiter zu speilen weil er wissen will wie es weitergeht und nicht weil da ja noch 100 Planeten sind wo ich irgend ein Collectable drauf finden könnte und meinen Gamerscore höher zu treiben.
Warum ist Cyberpunk immer noch begriff? Klar, u.A. wegen den Hardwareanforerungen welche fast schon als irgend ein benchmark gelten kann, aber eben weil weil das Spiel eben eine Umwelt hat die passt. Weil ich nicht an jeder Straßenecke in jedem Stadtviertel die selbe Quest habe die ich machen muss nur um weiter zu leveln. Gut, das wird hier schonmal ausgeschlossen, positiv.
Aber die Messlatte muss eben auch nicht erreicht oder überschritten werden.
Der Versuch kann gut gehen, aber mittlerweile haben die Spieler durch die ganze Berichterstattung die existiert so dermaßen überzogene Vorstellungen das sie eigentlich nur enttäuscht werden werden könne weil sie sich mehr ausmalen als wirklich geleifert werden kann.
Siehe auch die vergangen Jahre wo alle einen WoW-Killer angeblich erschaffen wollten. Wollte niemand, man wollte ein Spiel erschaffen das sich gegen WoW (oder auf FFO) behaupten kann und auch das kann einfach nicht langfristig funktionieren weil die Spieler eben auch zu viel erwarten. Da wird nicht das Ur-WoW mit den heutigen Features gegen das neue Spiel verglichen sondern das WoW was heute existiert mit seinen zig Addons und dem riesigen Content den kein neues Spiel zu Release haben kann.
Dazu kommt dann noch das der Entwickler oder Publischer erwarte das eben diese Spiele, egal welcher Gattung, über Jahre hinweg erfolgreich sind und Geld generieren. Auch etwas was früher so nicht nötig war.
Und hier? Wann will eben ein ganzes Universum erschaffen, nicht nur eine einzige Welt und da will man dann auch Abwechslung einbringen. Andere Völker, andere Lebensweisen, andere Umgebung und jedes Volk und jeder Planet bläst das Ganze auf und erfordert Zeit welches dann an anderen Stellen wohlmöglich fehlt.
Und da bleibe ich bei meiner alten Meinung das Weniger deutlich Mehr ist. Weniger Infos im Vorfeld, Weniger Infos zwischendurch, ja sogar weniger früher Ankündigung sondern einfach droppen und überraschen lassen. So denken die Interessierten sich ihren Teil und malen sich was aus und bekommen dann etwas geleifert was zwar vielleicht zu den Aussagen passt, aber eben nicht der Fantasie der Spieler entspricht welche sie sich ausgemalt haben.
Anstatt also die hohe Messlatte befriedigen zu wollen sollten sie sich lieber darauf konzentrieren die Messlatte zu ignorieren und etwas abzuliefern was einfach stimmig ist, ohne große Ankündigungen, weil die können nur in Superlativen gelten.
Blue Prince (nie gespielt), Dispatch (sehr zu empfehlen), Clair Obscure. Die wurden nicht Jahre in Vorfeld angekündigt was man denn tolles erschaffen wolle und was man denn alles erreichen wollte. Die wahren (abgesehen von einer teilweise eigentlich zu frühen Ankündigung einfach da ohne das das man das Spiel schon dutzende Mal in den Meiden vorher mit neuen oder wiederholten Häppchen breitgetreten hatte.
Trailer, Ruhe, liefern, fertig.
Dem Spieler einen happen geben der ihn Neugierig macht und dann einfach relativ Zeitnah das Spiel liefern ohne Millionen Sachen anzukündigen wo sich dann jeder irgend etwas ausmalt und jeder 2. am Ende dann doch meckert.
Bei mir will einfach kein hype entstehen
Warte da irgendwie auf ein Crossover
wo kroganer mit ihren Flammenwerfer rein stürmen
Auch schade das man wieder nur ein Mensch spielt 😕