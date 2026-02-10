EXODUS: Narrative Director über Erwartungen, Druck und die Zukunft des Sci‑Fi‑Genres

Exodus‑Macher: „Es gibt einen Hunger nach Spielen wie Mass Effect“ – Narrative Director über Erwartungen, Druck und die Zukunft des Sci‑Fi‑Genres.

Das Sci‑Fi‑RPG Exodus von Archetype Entertainment steht unter besonders hoher Beobachtung – nicht zuletzt, weil viele ehemalige BioWare‑Veteranen daran arbeiten.

In einem neuen Interview mit GamesRadar sprechen Narrative Director Drew Karpyshyn und Game Director Chris King darüber, warum die Erwartungen so groß sind und weshalb es ihrer Meinung nach einen klaren Bedarf an Spielen im Stil von Mass Effect gibt.

Karpyshyn, einer der prägenden Autoren der ursprünglichen Mass‑Effect‑Trilogie, beschreibt die Situation so:

„Wir wissen, dass da draußen ein Hunger existiert. Wir sind selbst Fans. Wir wissen, welche Art von Spielen wir mögen, und wir wissen, dass das Publikum auf das nächste große Spiel dieser Art wartet. Das gibt uns eine riesige Chance, diesen Bedarf zu decken. Aber es ist ein unglaublicher Druck, denn die Erwartungen sind zu Recht sehr hoch, und wir arbeiten sehr hart daran, sie zu erfüllen.“

Er betont, dass die Messlatte durch frühere Genre‑Meilensteine immer weiter steigt:

„Es ist eine unglaubliche Gelegenheit. Aber wir müssen einen sehr hohen Standard erfüllen. Das ist einer der Gründe, warum Spieleentwicklung so schwer ist – die Messlatte steigt ständig durch all die großartigen Spiele, die vorher kamen. Man muss das Ganze auf ein neues Level heben.“

Chris King: Moderne Spiele langweilen mich – ich suche nach etwas Neuem

Game Director Chris King ergänzt, dass er sich in der aktuellen Spielelandschaft oft unterfordert fühlt. Nur wenige Titel hätten ihn zuletzt wirklich begeistert:

„Als Spieler, mehr noch als als Entwickler, habe ich über die Jahre gemerkt, dass ich ein bisschen gelangweilt bin. Einige der Franchises, die ich früher ständig gespielt habe, sind irgendwie ausgestiegen.“

Er nennt Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33 und Ghost of Yōtei als Beispiele für frische Ideen, die ihn wieder motiviert haben. Genau diese Art von Innovation will er mit Exodus liefern:

„Ich suche nach frischen, verrückten, neuen Erfahrungen. Und ich hoffe, dass andere Leute dasselbe suchen. Wir glauben, dass wir einen wirklich interessanten Ansatz für ein Sci‑Fi‑Open‑World‑Space‑Opera‑RPG haben. Ich hoffe, dass die Leute uns eine Chance geben und etwas ausprobieren, das interessant und anders ist als das, was sie bisher gespielt haben.“

Mass Effect und Horizon als große Inspirationsquellen

King hatte bereits zuvor erklärt, dass Exodus deutliche Einflüsse von Mass Effect und Horizon trägt:

„Mass Effect kommt natürlich ständig zur Sprache. Wir teilen offensichtlich etwas DNA. Die epische Space‑Opera, die riesigen Entscheidungen, die sich über mehrere Spiele hinweg auswirken. Beim Kampf haben wir viele Elemente übernommen. Horizon ist wahrscheinlich eine weitere große Inspirationsquelle.“

Archetype‑Mitgründer Chad Robertson beschreibt besonders den Einfluss des Horizon‑Kampfsystems:

„Es geht darum, Entscheidungen basierend auf der Konstruktion der Gegner zu treffen. Man muss klug mit den Werkzeugen umgehen, die man einsetzt. Wir haben einige coole Dinge daraus übernommen.“

Das Projekt gilt als einer der ambitioniertesten neuen Sci‑Fi‑Titel der kommenden Jahre – und die Aussagen der Entwickler zeigen, wie hoch der Anspruch ist, ein neues Mass‑Effect‑Gefühl für eine moderne Generation zu erschaffen.

Exodus erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Der Release ist für 2027 geplant.