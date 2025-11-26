EXODUS: Neuer Trailer bei den Game Awards bestätigt

Im Dezember bekommen Fans bei den Game Awards einen neuen Trailer zum Actionspiel EXODUS zu sehen.

Das letzte große Ereignis im Gaming in diesem Jahr findet am 12. Dezember ab 2:00 Uhr nachts mit dem Event der Game Awards statt.

Neben der Vergabe zahlreicher Trophäen sind es insbesondere die neuen Trailer zu Spielen sowie Neuankündigungen als Weltpremiere, die viele Zuschauer sehen möchten.

Während das Programm wie immer geheim bleibt, wird so mancher Entwickler im Vorfeld schon verraten, dass es dort etwas Neues zu sehen geben wird.

So bestätigte Entwickler Archetype Games, bei den Game Awards einen neuen Trailer zu EXODUS zeigen zu wollen. Das Sci-Fi-Action-Rollenspiel mit Matthew McConaughey wurde 2023, ebenfalls bei den Game Awards, angekündigt.