EXODUS: Neuer Trailer bei den Game Awards bestätigt

Das letzte große Ereignis im Gaming in diesem Jahr findet am 12. Dezember ab 2:00 Uhr nachts mit dem Event der Game Awards statt.
Neben der Vergabe zahlreicher Trophäen sind es insbesondere die neuen Trailer zu Spielen sowie Neuankündigungen als Weltpremiere, die viele Zuschauer sehen möchten.
Während das Programm wie immer geheim bleibt, wird so mancher Entwickler im Vorfeld schon verraten, dass es dort etwas Neues zu sehen geben wird.
So bestätigte Entwickler Archetype Games, bei den Game Awards einen neuen Trailer zu EXODUS zeigen zu wollen. Das Sci-Fi-Action-Rollenspiel mit Matthew McConaughey wurde 2023, ebenfalls bei den Game Awards, angekündigt.
Geil da freu ich mich schon mal drauf! Sehr vielversprechend das Game bisher 😁
Endlich! Ich freu mich drauf. Hoffe meine Erwartungen werden nicht enttäuscht.
Bin echt gespannt, Erwartungen sind hoch, höher als beim neuen Mass Effect 😅
Ob dann mal gameplay kommt?
Wünsche euch viel Spaß 🥳
Das wird hoffentlich ein Highlight, freue mich darauf.
Bin gespannt und bisschen skeptisch bin ich noch…mal sehen wie nah es an an the expanse rauskommt 😅 nicht das sie sich die Spieler wegnehmen.
Gute Nachrichten, es gibt neues Gameplay! Das Spiel ist auf meiner Steam-Wunschliste weit oben.