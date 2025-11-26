EXODUS: Neuer Trailer bei den Game Awards bestätigt

Im Dezember bekommen Fans bei den Game Awards einen neuen Trailer zum Actionspiel EXODUS zu sehen.

Das letzte große Ereignis im Gaming in diesem Jahr findet am 12. Dezember ab 2:00 Uhr nachts mit dem Event der Game Awards statt.

Neben der Vergabe zahlreicher Trophäen sind es insbesondere die neuen Trailer zu Spielen sowie Neuankündigungen als Weltpremiere, die viele Zuschauer sehen möchten.

Während das Programm wie immer geheim bleibt, wird so mancher Entwickler im Vorfeld schon verraten, dass es dort etwas Neues zu sehen geben wird.

So bestätigte Entwickler Archetype Games, bei den Game Awards einen neuen Trailer zu EXODUS zeigen zu wollen. Das Sci-Fi-Action-Rollenspiel mit Matthew McConaughey wurde 2023, ebenfalls bei den Game Awards, angekündigt.

  1. Truelies82 13120 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 26.11.2025 - 15:54 Uhr

    Geil da freu ich mich schon mal drauf! Sehr vielversprechend das Game bisher 😁

  3. de Maja 308895 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.11.2025 - 16:19 Uhr

    Bin echt gespannt, Erwartungen sind hoch, höher als beim neuen Mass Effect 😅

  7. Wartenaufwunder 140910 XP Master-at-Arms Bronze | 26.11.2025 - 17:54 Uhr

    Bin gespannt und bisschen skeptisch bin ich noch…mal sehen wie nah es an an the expanse rauskommt 😅 nicht das sie sich die Spieler wegnehmen.

  8. Davki90 6940 XP Beginner Level 3 | 26.11.2025 - 18:30 Uhr

    Gute Nachrichten, es gibt neues Gameplay! Das Spiel ist auf meiner Steam-Wunschliste weit oben.

