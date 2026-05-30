EXODUS: Neues Gameplay mit Missionsbriefing für den gefährlichen Planeten Tsang

Vor der ausführlichen Gameplay-Enthüllung am 6. Juni haben die Entwickler von EXODUS einen weiteren kurzen Gameplay-Clip veröffentlicht. Diesmal steht ein Missionsbriefing rund um den gefährlichen Planeten Tsang im Mittelpunkt. Die Szene zeigt Hauptfigur Jun Aslan gemeinsam mit Phaedra und weiteren Verbündeten bei der Vorbereitung einer riskanten Mission auf die feindliche

Vor der ausführlichen Gameplay-Enthüllung am 6. Juni haben die Entwickler von EXODUS einen weiteren kurzen Gameplay-Clip veröffentlicht. Diesmal steht ein Missionsbriefing rund um den gefährlichen Planeten Tsang im Mittelpunkt.

Die Szene zeigt Hauptfigur Jun Aslan gemeinsam mit Phaedra und weiteren Verbündeten bei der Vorbereitung einer riskanten Mission auf die feindliche Vulkanwelt.

Dabei wird deutlich, dass sowohl Jun als auch Phaedra eigene persönliche Motive verfolgen, um nach Tsang aufzubrechen. Die Mission verbindet unterschiedliche Interessen innerhalb der Crew und verdeutlicht die wachsende Bedeutung der Beziehungen zwischen den Charakteren.

Laut den Entwicklern soll genau diese Dynamik ein zentraler Bestandteil von EXODUS werden. Entscheidungen, Loyalität und die Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaft spielen offenbar eine wichtige Rolle im Verlauf der Geschichte.

Der neue Clip liefert außerdem einen weiteren Eindruck vom erzählerischen Ansatz des Sci-Fi-Rollenspiels. Gespräche innerhalb der Crew sollen nicht nur Story-Elemente transportieren, sondern auch die emotionale Bindung zwischen den Figuren stärken.

Die jetzt gezeigten Szenen stammen weiterhin aus einer frühen Work-in-Progress-Version des Spiels. Die vollständige Gameplay-Präsentation folgt am 6. Juni im Rahmen des Future Games Show Summer Showcase.

Dort wollen die Entwickler erstmals einen umfangreicheren Blick auf Gameplay, Systeme und die Spielwelt von EXODUS präsentieren.

Das Sci-Fi-RPG soll Anfang 2027 erscheinen.