EXODUS: Neues Gameplay mit Missionsbriefing für den gefährlichen Planeten Tsang

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Image: Wizards of the Coast

Vor der ausführlichen Gameplay-Enthüllung am 6. Juni haben die Entwickler von EXODUS einen weiteren kurzen Gameplay-Clip veröffentlicht. Diesmal steht ein Missionsbriefing rund um den gefährlichen Planeten Tsang im Mittelpunkt. Die Szene zeigt Hauptfigur Jun Aslan gemeinsam mit Phaedra und weiteren Verbündeten bei der Vorbereitung einer riskanten Mission auf die feindliche

Vor der ausführlichen Gameplay-Enthüllung am 6. Juni haben die Entwickler von EXODUS einen weiteren kurzen Gameplay-Clip veröffentlicht. Diesmal steht ein Missionsbriefing rund um den gefährlichen Planeten Tsang im Mittelpunkt.

Die Szene zeigt Hauptfigur Jun Aslan gemeinsam mit Phaedra und weiteren Verbündeten bei der Vorbereitung einer riskanten Mission auf die feindliche Vulkanwelt.

Dabei wird deutlich, dass sowohl Jun als auch Phaedra eigene persönliche Motive verfolgen, um nach Tsang aufzubrechen. Die Mission verbindet unterschiedliche Interessen innerhalb der Crew und verdeutlicht die wachsende Bedeutung der Beziehungen zwischen den Charakteren.

Laut den Entwicklern soll genau diese Dynamik ein zentraler Bestandteil von EXODUS werden. Entscheidungen, Loyalität und die Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaft spielen offenbar eine wichtige Rolle im Verlauf der Geschichte.

Der neue Clip liefert außerdem einen weiteren Eindruck vom erzählerischen Ansatz des Sci-Fi-Rollenspiels. Gespräche innerhalb der Crew sollen nicht nur Story-Elemente transportieren, sondern auch die emotionale Bindung zwischen den Figuren stärken.

Die jetzt gezeigten Szenen stammen weiterhin aus einer frühen Work-in-Progress-Version des Spiels. Die vollständige Gameplay-Präsentation folgt am 6. Juni im Rahmen des Future Games Show Summer Showcase.

Dort wollen die Entwickler erstmals einen umfangreicheren Blick auf Gameplay, Systeme und die Spielwelt von EXODUS präsentieren.

Das Sci-Fi-RPG soll Anfang 2027 erscheinen.

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9 Kommentare Added

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  1. Katanameister 442640 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 30.05.2026 - 13:23 Uhr

    Warte bis zum 6. Juni ab und gucke mir keine Videos mehr zum Spiel an, bin mal gespannt ob es mich positiv abholen wird.

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  2. oldGamer 202220 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.05.2026 - 13:28 Uhr

    Die sollen lieber das Spiel irgendwann mal liefern.
    Das Ding wird ja langsam zu nem verkapptem Star Cititzen 🙁

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      • oldGamer 202220 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.05.2026 - 14:57 Uhr
        Antwort auf Krawallier

        Vor 2,5 Jahren.
        An sich noch im Rahmen, aber mir geht’s mehr um das : „Die jetzt gezeigten Szenen stammen weiterhin aus einer frühen Work-in-Progress-Version des Spiels.“
        Ne frühe wip Version ist eben ne frühe Version und früh bedeutet das noch massig Arbeit drin steckt.
        Das klingt jetzt nicht so als würde das raus kommen bevor Helix und PS6 da sind.
        Und bis dahin kann sich noch massig ändern bis hin zur Einstellungen.

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        • Krawallier 168215 XP First Star Onyx | 30.05.2026 - 15:25 Uhr
          Antwort auf oldGamer

          Ich warte meistens nicht mehr auf Spiele, es kommt was kommt und wenn es kommt.

          Glaub das letzte Spiel was ich entgegen gefiebert habe war Cyberpunk.

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  3. Drakeline6 218755 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.05.2026 - 13:35 Uhr

    Die Zwischensequenzen sehen gut aus.
    Mal schauen ob’s am 6 Juni nen konkretes Releasedatum gibt.

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  6. Vayne1986 55635 XP Nachwuchsadmin 7+ | 30.05.2026 - 15:06 Uhr

    Bin schon gespannt auf den 6. Juni auf mehr zu EXODUS. 🙂

    Die nächste Woche wird generell der Hammer werden. Bin sehr gespannt auf die vielen Showcases. ❤️

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