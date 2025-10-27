EXODUS: Release voraussichtlich 2026, Update bei den Game Awards

Laut dem aktuellen Quartalsbericht von Hasbro befindet sich das storyorientierte Action-Adventure-Rollenspiel Exodus in der finalen Entwicklungsphase und soll in etwa einem Jahr veröffentlicht werden.

Das Spiel, das von Archetype Entertainment entwickelt wird, kombiniert erzählerische Tiefe mit Action-Elementen und steht unter der Leitung ehemaliger BioWare-Entwickler.

Hasbro bestätigte außerdem, dass Exodus im Dezember bei den Game Awards mit einem neuen Update vorgestellt wird.

Damit dürfte das Event einen frischen Einblick in Gameplay, Story oder Veröffentlichungstermin bieten. Das Projekt gilt als einer der ambitioniertesten kommenden Titel von Archetype und soll eine weitreichende Spielerfahrung mit Entscheidungen und Konsequenzen bieten.