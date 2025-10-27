EXODUS: Release voraussichtlich 2026, Update bei den Game Awards

11 Autor: , in News / EXODUS
Übersicht

Exodus erscheint voraussichtlich 2026 – neues Update kommt bei den Game Awards!

Laut dem aktuellen Quartalsbericht von Hasbro befindet sich das storyorientierte Action-Adventure-Rollenspiel Exodus in der finalen Entwicklungsphase und soll in etwa einem Jahr veröffentlicht werden.

Das Spiel, das von Archetype Entertainment entwickelt wird, kombiniert erzählerische Tiefe mit Action-Elementen und steht unter der Leitung ehemaliger BioWare-Entwickler.

Hasbro bestätigte außerdem, dass Exodus im Dezember bei den Game Awards mit einem neuen Update vorgestellt wird.

Damit dürfte das Event einen frischen Einblick in Gameplay, Story oder Veröffentlichungstermin bieten. Das Projekt gilt als einer der ambitioniertesten kommenden Titel von Archetype und soll eine weitreichende Spielerfahrung mit Entscheidungen und Konsequenzen bieten.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu EXODUS

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Mech77 55335 XP Nachwuchsadmin 7+ | 27.10.2025 - 11:42 Uhr

    Bin da auch (bisher aber eher verhalten) gespannt.

    Zunächst warte ich aber eher auf The Expanse Osiris Reborn.

    0

Hinterlasse eine Antwort