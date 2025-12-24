EXODUS: Romanzen, Matthew McConaughey und starke Mass Effect‑Vibes

Lucy von GameSpot hat sich mit Drew Karpyshyn und Chad Robertson von Archetype Entertainment zusammengesetzt, um über ihr kommendes Sci‑Fi‑RPG EXODUS zu sprechen.

Das Studio besteht aus ehemaligen BioWare‑ und Naughty‑Dog‑Entwicklern – und genau das spürt man in den neuen Informationen, die jetzt bekannt wurden.

Wie in klassischen BioWare‑RPGs wird es tiefgehende Beziehungen, komplexe Begleiter und Romanzen geben. Die Entwickler betonen, dass Charakterinteraktionen ein Kernpfeiler des Spiels sind – ganz im Stil von Mass Effect.

Kein Wunder: Drew Karpyshyn war der Lead Writer von Mass Effect 1 & 2 und KOTOR. Die Entwickler sprechen offen darüber, dass Exodus moralisch schwierige Entscheidungen, starke Squad‑Momente und ein großes Sci‑Fi‑Epos bieten soll

Der Hollywood‑Star Matthew McConaughey übernimmt seine erste Videospielrolle überhaupt und spielt eine zentrale Figur im Universum von Exodus.

Eine der spannendsten Ideen: Reisen nahe Lichtgeschwindigkeit führen dazu, dass für den Spieler nur Tage vergehen – während in der Heimat Jahre oder Jahrzehnte verstreichen. Entscheidungen haben dadurch langfristige, teils drastische Konsequenzen.

EXODUS erscheint jedoch nicht mit Lichtgeschwindigkeit, sondern erst im Jahr 2027.