EXODUS: Stealth-Gameplay zeigt Infiltration, Fähigkeiten und neue Waffen

Ein neues Work-in-Progress-Gameplay zu EXODUS liefert frische Einblicke in den Stealth-Ansatz des kommenden Sci-Fi-Abenteuers.

Im gezeigten Abschnitt infiltriert Jun Aslan gemeinsam mit den Begleitern Tom Vargas und Suliman eine stark gesicherte Celestial Chamber, die von feindlichen Zealot-Einheiten kontrolliert wird. Der Fokus liegt dabei klar auf unentdecktem Vorgehen und taktischer Kontrolle über jede Bewegung.

Das Gameplay zeigt mehrere Mechaniken im Einsatz. Dazu gehört unter anderem die Fähigkeit „Precognition“, mit der Gegnerpositionen vorab markiert werden können, um Routen präziser zu planen. Auch das Ausschalten von Laser-Fallen spielt eine wichtige Rolle beim schrittweisen Vorankommen.

Im Nahkampf kommen spezielle Takedown-Mechaniken zum Einsatz, während der sogenannte „Recycler“ in der Spectre-Konfiguration eine lautlose Ein-Schuss-Option für gezielte Eliminierungen bietet.

Die gezeigten Szenen stammen aus einer frühen Entwicklungsphase und geben lediglich einen Ausschnitt des Spiels wieder. Ein umfassenderes Gameplay-Video soll im Sommer im Rahmen einer Extended Gameplay Reveal präsentiert werden.