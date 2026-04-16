EXODUS: Stealth-Gameplay zeigt Infiltration, Fähigkeiten und neue Waffen

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Image: Wizards of the Coast

EXODUS: Neues Stealth-Gameplay zeigt Infiltration einer stark gesicherten Zone!

Ein neues Work-in-Progress-Gameplay zu EXODUS liefert frische Einblicke in den Stealth-Ansatz des kommenden Sci-Fi-Abenteuers.

Im gezeigten Abschnitt infiltriert Jun Aslan gemeinsam mit den Begleitern Tom Vargas und Suliman eine stark gesicherte Celestial Chamber, die von feindlichen Zealot-Einheiten kontrolliert wird. Der Fokus liegt dabei klar auf unentdecktem Vorgehen und taktischer Kontrolle über jede Bewegung.

Das Gameplay zeigt mehrere Mechaniken im Einsatz. Dazu gehört unter anderem die Fähigkeit „Precognition“, mit der Gegnerpositionen vorab markiert werden können, um Routen präziser zu planen. Auch das Ausschalten von Laser-Fallen spielt eine wichtige Rolle beim schrittweisen Vorankommen.

Im Nahkampf kommen spezielle Takedown-Mechaniken zum Einsatz, während der sogenannte „Recycler“ in der Spectre-Konfiguration eine lautlose Ein-Schuss-Option für gezielte Eliminierungen bietet.

Die gezeigten Szenen stammen aus einer frühen Entwicklungsphase und geben lediglich einen Ausschnitt des Spiels wieder. Ein umfassenderes Gameplay-Video soll im Sommer im Rahmen einer Extended Gameplay Reveal präsentiert werden.

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6 Kommentare Added

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  3. Nibelungen86 345765 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.04.2026 - 19:13 Uhr

    Die Umgebung sieht irgendwie generisch aus, im Gegensatz zu den anderen, aber keinesfalls sieht es schlecht aus, bin weiter sehr gespannt auf den Titel.

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  5. Hattori Hanzo 38465 XP Bobby Car Rennfahrer | 16.04.2026 - 20:12 Uhr

    Gegner KI wirkt ein wenig dümmlich, aber sonst bin ich interessiert. Kommt auf die watchlist.

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