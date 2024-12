EXODUS: Teaser zum neuen Gameplay-Trailer

Archetype Entertainment kündigt für heute die Gameplay-Premiere für sein Sci-Fi-Rollenspiel EXODUS an.

Der Trailer trägt den Titel „The Traveler’s Creed“, zu Deutsch etwa „Das Glaubensbekenntnis des Reisenden“.

Einen kleinen Vorgeschmack auf den Trailer gibt es bereits jetzt in Form eines 30-sekündigen Teasers:

Here’s a Sneak Peek of our NEW EXODUS GAMEPLAY TRAILER, ‚EXODUS: The Traveler’s Creed‘

Tune in to see the full trailer TOMORROW, DEC 17, on https://t.co/21fwtYcjES at 9AM PT//11AM CT//6PM CEST!#EXODUSGAME pic.twitter.com/e8TnVS7BYB

— EXODUS™ (from Archetype Entertainment) (@ArchetypeEnt) December 16, 2024