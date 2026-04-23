EXODUS: Video-Clip gibt frischen Blick auf Sci-Fi-Stadt

EXODUS zeigt in einem neuen Gameplay-Clip erste Eindrücke der riesigen Stadt Persepolis.

Ein neues Gameplay-Video zu EXODUS zeigt erstmals die Stadt Persepolis und liefert einen frischen Eindruck vom kommenden Sci-Fi-Abenteuer.

Der 34-sekündige Clip spielt in der weitläufigen Metropole auf dem Planeten Lidon, genauer gesagt in der Region seines heißen Pols, wo die Figur Jun Aslan lebt. Dabei wird die gewaltige Dimension der Stadt ebenso sichtbar wie die futuristische Architektur der Umgebung.

Im Video ist unter anderem zu sehen, wie Jun Aslan einen Balkon über der Stadt betritt und mithilfe einer sogenannten Precognition-Funktion verschiedene Wahrzeichen der Metropole scannt. Im Hintergrund dominiert der Gasriese Galarus den Himmel, während die beschädigte, aber noch stehende Oupávia Space Tower in der Ferne sichtbar bleibt.

Was gibt’s zu sehen?

• Jun Aslan betritt einen Balkon oberhalb von Persepolis

• Einsatz von Vorhersehungskräften, um Wahrzeichen in der Stadtlandschaft zu erfassen

• Galarus, der Gasriese, den Lidon umkreist, dominiert den Himmel

• Der Oupávia Space Tower ist beschädigt, steht aber in der Ferne noch immer

Laut Entwickler handelt es sich bei den Szenen um Work-in-Progress-Material, das einen ersten Einblick in die Spielwelt bietet. Weitere und ausführlichere Gameplay-Enthüllungen sind für den Sommer geplant.

EXODUS soll laut aktueller Planung Anfang 2027 erscheinen, während die gezeigten Inhalte einen frühen Vorgeschmack auf das Projekt liefern.